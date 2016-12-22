عدم تدبیر در فصل سرما استان سمنان را با مشکل روبرو می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسلامی راد شامگاه چهارشنبه در کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات مدیرت بحران استان سمنان به میزبانی استانداری با تاکید بر اینکه دستگاه های امدادی و خدماتی برای حوادث احتمالی در فصل سرما تدبیر کنند، ابراز داشت: استان سمنان در نخستین روز زمستان بارش شدید برف را شاهد بود که تداوم آن در مقوله مدیریت بحران به خصوص در محورهای برف گیر مانند فولاد محله، آهوان، خوش ییلاق، رضوان و ... نیازمند عزم مسئولان است.

وی افزود: امروز حفظ جان مردم به خصوص زائران امام رضا(ع) باید در اولویت کاری مسئولان امنیتی و ستادی باشد لذا از راهداران می خواهیم تا با پیش بینی افزایش خدمات در زمستان پیش رو، ارتقای خدمات خوب جاده ای خود را داشته باشند.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان گفت: با توجه به این که استان سمنان زمینه بروز حوادث غیر مترقبه طبیعی در فصل سرما و برودت هوا و بارش برف و باران به ویژه در مناطق کوهستانی سردسیر و برفگیر را دارد، باید آمادگی لازم برای تمهیدات و برای امدادرسانی به ‌موقع در زمان‌های بحرانی وجود داشته باشد لذا باید پیش‌بینی لازم برای امدادرسانی به شهروندان و برف‌روبی و نمک‌پاشی انجام شود ضمن اینکه راهداری‌ها و حوزه حمل و نقل باید در آماده‌باش کامل باشند.

اسلامی راد با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات زمستان برای استان خشک سمنان، سرمازدگی زودرس محصولات کشاورزی است، گفت: باید با هم افزایی و هماهنگی، از ورود خسارت ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه طبیعی در فصل سرما جلوگیری و یا آن را کاهش دهیم و این امر جز در سایه اطلاع رسانی درباره راه های جلوگیری و اهتمام عمومی میسر نیست.

وی با اشاره به فعالیت های فرماندهی انتظامی استان سمنان در فصل سرما در قالب طرح زمستانه، ابراز داشت: ناجا با استقرار در طول محورهای مواصلاتی نقش اساسی در مدیریت صحنه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های امداد رسان به ویژه در زمان بروز حوادث غیر مترقبه خواهد داشت و با رعایت الزامات رانندگی در شرایط بحران علی الخصوص کنترل خودروها برای اطمینان از همراه داشتن وسایل و تجهیزات لازم به خصوص زنجیر چرخ، از حوادثی مانند انسداد محورها و گیر افتادن افراد در برف و کولاک پیشگیری کند که خوشبختانه این موارد تا کنون به خوبی صورت گرفته و ما خواستار ارتقای این شرایط خوب هستیم.