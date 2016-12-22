شناسایی نیازهای جوانان باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی صبح پنجشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان که در محل فرمانداری تاکستان برگزار شد ضمن انتقاد بر بی توجهی اداره کل ورزش و جوانان به شهرستان تاکستان اظهار کرد: اداره ورزش و جوانان در این شهرستان با سه نیرو فعالیت می کند که این تعداد برای انجام امور محوله کافی نیست.

وی افزود: دوران جوانی ازحساس ترین دوره های زندگی هر فرد بوده و باید به این دوران توجه خاصی شده و واز پتانسسیل های این دوره به خوبی استفاده شود.

طاهرخانی بیان کرد: وظیفه مسئولین در قبال جوانان بسیار سنگین بوده و باید در برنامه ریزی ها مهمترین نیازها و مشکلات جوانان مد نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را قشر جوان تشکیل می دهند افزود: با توجه به این آمار برای این قشر از جامعه برنامه ریزی مدون صورت گیرد.

طاهرخانی همچنین توجه به جوانان را از اولویتهای تمام دستگاه ها بیان کرد و گفت: در این جلسات باید ضمن ارائه راهکار، بسته های حمایتی هم ارائه شود تا بتوان شهرستانها را با مراکز استانها مقایسه کرد.

فرماندار تاکستان همچنین از بخشداران خواست تا هرچه سریعتر مشاور جوانان خود را انتخاب کنند و از آنها در هماهنگی ادارات کمک بگیرند.

مهران قاسمی معاون مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان هم هدف از برگزاری این جلسات را مطالبه گری برای تسهیل امور بیان کرد.

وی ادامه داد: فرمانداران در این جلسات می توانند از تمام دستگاه ها بخواهند تا درمورد اقدامات مربوط به جوانان گزارش عملکرد ارائه دهند.

معاون مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان همچنین از تمام دستگاه ها و ادارات خواست تا به صورت جزیره ای به انجام امور تکراری به صورت جداگانه نپردازند و با هماهنگی موجب هم افزایی شوند.

قاسمی با اشاره به اوایل انقلاب و حل بحران ها به دست جوانان گفت: باید به جوانان اعتماد کرد و مدیریتها را به دست آنها محول کرد.

در پایان این جلسه مقرر شد در جلسات بعدی تمام ادارات گزارش عملکردی از فعالیت های خود در زمینه رفع مشکلات جوانان ارائه دهند.