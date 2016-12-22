  1. استانها
  2. مازندران
۲ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۹

نماینده ولی فقیه در مازندران درخواست کرد:

بررسی کارشناسی درباره منطقه آزاد مازندران صورت گیرد

بررسی کارشناسی درباره منطقه آزاد مازندران صورت گیرد

ساری - نماینده ولی‌فقیه در مازندران خواستار بررسی کارشناسی برای ایجاد منطقه آزاد در استان شد و گفت: هر جا که مصلحت بوده باید تبدیل به منطقه آزاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان یادآور شد: پتروشیمی را به دلیل اختلافات درون استانی ازدست‌داده‌ایم و نباید بلای پتروشیمی سر منطقه آزاد بیاید.

وی تأکید کرد: باید روی منطقه آزاد در استان کار کارشناسی صورت گیرد تا در آینده پشیمان نشویم و هرکجا که منطقه آزاد می تواند برای استان منفعت و استفاده داشته باشد، ایجاد شود.

طبرسی با تأکید بر فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز در استان یادآور شد: برای تأمین زیرساخت‌ها نظیر صنایع تکمیلی باید فکری کرد.

وی درباره وضعیت صنعت و معدن استان عنوان کرد: در استان ۱۵۵ معدن فعالیت دارد و باید برای ساماندهی این معادن برنامه‌ریزی و توجه جدی شود.

امام‌جمعه ساری، توجه به زیرساخت‌ها را از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: تشکیل پنجره واحد ازجمله اقداماتی بوده که در راستای اقتصاد مقاومتی تشکیل‌شده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتقاد امامان جمعه مبنی برکم توجهی مدیران کل به غرب استان خواهان سرکشی بیشتر مدیران به منطقه غرب استان و رفع محرومیت‌های آن شد.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر روی اقتصاد مقاومتی خواستار اجرایی شدن مطالبات رهبری در استان شد و گفت: باید برای تقویت زیرساخت‌های که مازندران را به استان صنعتی تبدیل کند، برنامه‌ریزی کنیم.

کد مطلب 3856769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه