آزمایش موشکی هند برای چهارمین بار متوالی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، آزمایش موشک کروز هند موسوم به نربه که قابلیت حمل کلاهک هسته ای نیز دارد برای چهارمین بار متوالی با شکست مواجه شد.

این موشک اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی آزمایش شد و این چهارمین بار متوالی است که آزمایش این موشک کروز با شکست مواجه شده است.

این موشک کروز برای چهارمین با در سواحل منطقه «اریسا» در هند آزمایش شد اما قبل از رسیدن به هدف منهدم شد.

سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند نیز اعلام کرده است که هند در عرصه ساخت و آزمایش موشک های کروز موفقیت آمیز عمل نکرده است.

شایان ذکر است در حال حاضر نیروهای مسلح هند از موشک های کروز «براهموس» که با کمک روسیه ساخته شده و فقط قدرت برد ۲۹۰ کیلو متر را دارند استفاده می کند.