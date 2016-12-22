نشست رونمایی و بررسی کتاب جامعه‌ شناسی هنر برگزار می شود

به‌ گزارش خبرنگار مهر، کافه‌ کتاب کال در ادامه‌ سلسه‌ نشست های ادبی و فرهنگی خود، نشست رونمایی و بررسی کتاب جامعه‌ شناسی هنر به‌ ترجمه‌ جمال محمدی را در سنندج برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، کتاب جامعه‌ شناسی هنر یکی از مهترین کتب دانشگاهی هنر در سراسر جهان است که‌ از سوی دو منتقد هنری شناخته‌ شده‌ جهان دیوید انگلیس و جان هاگسون نوشته‌ شده‌ است.

این کتاب در دانشگاه‌ های هنر در سرتاسر جهان تدریس می شود و به‌ بررسی تاثیر و کارکردهای هنر در جوامع انسانی می پردازد.

کتاب جامعه‌ شناسی هنر از اهمیت بسیاری برخوردار است و به‌ همین دلیل مترجم کرد زبان، جمال محمدی آن را با نثری شیوا و به‌ زبان فارسی ترجمه‌ کرده‌ است، کتاب از سوی نشر نی که‌ یکی از مهترین ناشرین ایرانی است، منتشر و روانه‌ بازار کتاب ایران شده‌ است.

جمال محمدی، متولد شهرستان مریوان است و در حال حاضر به‌ عنوان استاد زبان انگلیسی در دانشگاه‌ کردستان، در سنندج مشغول به‌ تدریس است، وی تاکنون چندین عنوان کتاب مهم هنری و ادبی را از زبان انگلیسی به‌ فارسی ترجمه‌ کرده‌ است، وی در میان مترجمین ایرانی از جایگاه‌ ویژه‌ ای برخوردار است.

شایان ذکر است که‌ نشست رونمایی و بررسی کتاب جامعه‌ شناسی هنر روز شنبه‌، ساعت ۴ عصر در کافه‌ کتاب کال برگزار می شود و شرکت برای همگان آزاد است.