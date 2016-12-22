به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، مجتبی نیک کردار از خانه دار شدن خانواده های دارای ۲ معلول به بالا در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: تمام خانوارهای روستایی دارای ۲ معلول و بیشتر که فاقد منزل مسکونی هستند، صاحب خانه می شوند.

وی افزود:همچنین خانوارهای روستایی دارای ۲ معلول و بیشتر که صاحب واحد مسکونی نیز هستند، می توانند با دریافت تسهیلات نسبت به مقاوم سازی یا انجام تعمیرات اساسی اقدام کنند.

نیک کردار گفت: در این راستا تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده به طوریکه خانوارهای روستایی معلول واجد شرایط برای خرید زمین تا سقف ۵۰ میلیون ریال و برای ساخت تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال کمک بلاعوض دریافت می کنند.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به ساخت هزار واحد مسکن روستایی در مناطق محروم استان بیان داشت: براساس تفاهم نامه سه جانبه منعقده بین استانداری کرمانشاه، بنیاد مسکن و بنیاد برکت کشور در سال جاری هزار واحد مسکونی برای خانوارهای محروم در نواحی روستایی استان احداث خواهد شد.

وی اعلام کرد: خانوارهای روستایی محروم استان برای خانه دارشدن می توانند در روستاهای غیر مرزی، از ۱۸۰ میلیون و در روستاهای نوار مرزی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال وام با بهره پنج درصد بهره مند شوند و ۶۰ میلیون ریال کمک بلاعوض نیز دریافت کنند.

نیک کردار اظهار امیدواری کرد: با اعطای این کمک های بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت، گام های اساسی در ارتباط با ساماندهی وضعیت مسکن خانوارهای روستایی در سطح استان برداشته شود.