ولی‌الله دولت‌آبادی مدیرخانه فرهنگ ایثار و مقاومت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط برگزاری و اهدا جایزه ایثار و رسانه گفت: پیشنهاد ما به مجمع ایثار و رسانه این است که دبیرخانه جایزه ایثار و رسانه دایمی شود تا بتوانیم ارتباطی را که با رسانه‌ها برقرار کردیم استوار نگه داریم و موضوع فداکاری‌های اجتماعی را با برنامه پیش ببریم. چراکه جامعه نیازمند بازشناسی ابعاد مختلف ایثارگری است و مردم باید با زوایای پنهان این موضوع آشنا شوند.

دولت‌آبادی درباره روند برگزاری جایزه ایثار و رسانه افزود: اولین اقدام ما در راستای برگزاری جایزه ایثار و رسانه، تشکیل دبیرخانه بود. ارتباط با خبرگزاری‌ها و بیان رسالت برگزاری جایزه ایثار و رسانه گام دومی بود که ما را بر آن داشت تا به شکل حضوری با خبرگزاری‌ها و مطبوعات وارد مذاکره شویم و آن‌ها را برای شرکت در این مسابقه بزرگ دعوت کنیم.

مدیر خانه فرهنگ ایثار و مقاومت با اعلام این مطلب و اینکه خانه فرهنگ ایثار و مقاومت بازوی اجرایی مجمع ایثار و رسانه است اذعان داشت: تلاش داریم تا توجه مردم و رسانه‌ها را به ایثار اجتماعی بیشتر کنیم.

عضو شورای سیاست‌گذاری جایزه ایثار و رسانه با تاکید بر تمرکز روی فداکاری اجتماعی گفت: اگر رسانه‌ها نودوستی‌ها و دگرخواهی‌های شکل گرفته در جامعه را مورد بررسی قرار دهند و مردم را با مصادیق ایثارگری آشنا کنند ما به هدف خود رسیده‌ایم.

دولت‌آبادی با انتقاد از عدم توجه به فداکاری‌های اجتماعی تصریح کرد: وقتی شخصی از خود فداکاری اجتماعی نشان می‌دهد متاسفانه رسانه‌ها این موضوع را در بخش حوادث بازگو می‌کنند. در رسانه‌ها همیشه می‌خوانیم، فردی تمام اعضای بدن خود را به دیگر بیماران اهدا کرده است و یا اینکه آتش‌نشانی برای نجات یک کودک جان خود را از دست داده است. این‌ها بخشی از فداکاری‌های اجتماعی است که رسانه‌ها باید آن‌ها را در حوزه ایثار اجتماعی به مردم بازگو کنند. این فداکاری‌ها در امتداد همان ایثارگری‌های دفاع مقدس است. رسانه‌ها تاکنون توجه ویژه‌ای به موضوع ازخودگذشتگی و نودوستی نداشته‌اند و به راحتی از کنار آن عبور کرده‌اند و همین است که مردم با ایثار اجتماعی، آشنایی چندانی ندارند.

مدیر خانه فرهنگ ایثار و مقاومت با درخواست از رسانه‌ها پیرامون واکاوی عملکرد رسانه‌ای خود در حوزه فداکاری اجتماعی گفت: رسانه‌ها باید نقاط مثبت و فداکاری ها را به مردم نشان دهند. تمرکز روی نقاط منفی آثار منفی بر اجتماع دارد. با اینکه چند روز دیگر تا پایان مهلت ارسال آثار باقی مانده، اما می‌بینیم که تعداد آثار ارسالی رسانه‌ها در خصوص ایثار اجتماعی به مراتب کمتر از آثار ایثار و شهادت است. برای همین رسانه‌ها با بازنگری به عملکرد خود می‌توانند خلأ توجه لازم به مفهوم فداکاری اجتماعی را در کارنامه خود بازبینی کنند.

دولت‌آبادی با اشاره به دوران طلایی دفاع مقدس و ایثارگری‌های آن زمان، بیان کرد: ما اصلا سابقه جنگ و دفاع مقدس نداشتیم، پس چگونه حسین فهمیده و بهنام محمدی به وجود آمدند؟ حضرت امام (ره) شهید فهمیده را رهبر ملت ایران خطاب کرد. این به تربیت خانوادگی و اسلامی درست این افراد برمی‌گردد. ایثاری که ما در دوران بلوغ کسب می‌کنیم در کل زندگی ما موثر است. به این شکل ما در دفاع مقدس رشادت‌ها و ایثارگری‌هایی را شاهد بودیم که پیر و جوان از خود نشان می‌دادند. برای اینکه بدانیم چگونه این حجم از فداکاری و ازخودگذشتگی در آن زمان به وجود آمد باید به گذشته رزمندگان و ایثارگران نگاه کنیم. من به شخصه بر این باور هستم که رزمندگان ما به خاطر تربیت خالصانه‌ای که از خانواده‌ها دریافت کردند توانستند در میدان نبرد با جانفشانی در مقابل دشمن بایستند.