وزیر دفاع آلمان به افغانستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دویچه وله» وزیر دفاع آلمان برای دیدار با نظامیان کشورش به افغانستان سفر کرده است. دیدار وزیر دفاع آلمان با نظامیان این کشور در افغانستان در روزهای پیش از کریسمس تبدیل به یک رسم شده است.

«اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان ابتدا از پایگاه منطقه‌ای نیروهای ناتو در «مزار شریف» در شمال افغانستان دیدار می‌کند، جایی که بیشتر نظامیان آلمانی در آنجا مستقر هستند.

هفته گذشته پارلمان آلمان تمدید ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان را تا آخر سال ۲۰۱۷ تصویب کرد. این نیروها در چهارچوب ماموریت «حمایت قاطع» مشغول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان هستند.

تعداد نظامیان آلمانی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی تغییر نمی‌یابد و مثل گذشته ۹۸۰ نظامی آلمانی در افغانستان حضور خواهند داشت.

گروه طالبان در ماه نوامبر کنسولگری آلمان در شهر مزارشریف را مورد حمله قرار داد و ساختمان آن را به حدی تخریب کرده است که دیگر قابل استفاده نیست. در این حمله شش نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

کشورهای اعضای ناتو در حال حاضر ۱۲ هزار نظامی در افغانستان دارند که بیشتر آنها آمریکایی هستند.