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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی قزوین:

نمایشگاه فرش دستباف در قزوین برگزار می شود

نمایشگاه فرش دستباف در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین از برگزاری نهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خبر داد.

هادی طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش از تاریخ ۵ لغایت ۱۰ دی ماه بمدت شش روز برگزار خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه برای نهمین بار در استان قزوین  با حضور بیش از ۵۰  تولید کننده، صادرکنندگان و فعال حوزه فرش دستباف از استان های آذربایجان شرقی، قم، کرمانشاه، زنجان، ایلام، یزد، آذربایجان غربی، گلستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین و تهران در فضایی به مساحت چهار هزار متر مربع برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی قزوین تصریح کرد: آشنایی مردم با این هنر ملی، حمایت از تولید کنندگان داخلی، حمایت از صنعت و تولید ملی و ارج نهادن به هنر فاخر و ارزشمند قالیبافان فرش دستباف ایرانی، ترویج و توسعه صنعت فرش دستباف، ایجاد فضایی جهت برقراری ارتباط مستقیم بین مصرف کننده و تولید کننده از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

طاهرخانی در پایان یادآور شد: نهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلوفرش در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱:۳۰  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما پذیرای بازدید علاقه مندان خواهد بود.

کد مطلب 3856804

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