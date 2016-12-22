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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

مسئول و ناظر پلمب اتاق اصناف همدان خبر داد:

فعالیت ۳۰ واحد صنفی عرضه لباس دست دوم در همدان

فعالیت ۳۰ واحد صنفی عرضه لباس دست دوم در همدان

همدان - مسئول و ناظر پلمب اتاق اصناف همدان از فعالیت ۳۰ واحد صنفی عرضه لباس دست دوم در همدان خبر داد.

محمد ارغوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۰ واحد صنفی عرضه کننده لباس‌های دسته دوم و یا تاناکورا در همدان شناسایی شده است، گفت: ۱۰ واحد صنفی از گذشته جواز خود را اخذ کردند که البته جواز آنها مربوط به لباس‌فروشی است و هیچ کد رسته‌ای به نام لباس دست دوم در اتحادیه پوشاک تعریف نشده است.

ارغوان با بیان اینکه پروانه کسب جدید و یا تمدید پروانه کسب برای این واحدهای صنفی انجام نمی‌شود، عنوان کرد: ۵ خشکشویی برای اتو کردن این لباس‌ها با واحدهای عرضه‌کننده همکاری می‌کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه بررسی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در دستور کار اتاق اصناف قرار دارد، گفت:‌ در حال حاضر بنا بر قانون واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، جریمه شده و باید بر اساس قانون چند برابر تعرفه‌های معمولی بابت دریافت خدماتی چون آب، برق، گاز و تلفن پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه برای تغییر کاربری واحدهای عرضه کننده البسه مستعمل مجوز صادر می‌شود، اضافه کرد: در این راستا ابتدا بازدیدهایی از این واحدها توسط اتحادیه انجام گرفت و با گرفتن تعهد برای تغییر کاربری مجوز صادر می‌شود.

کد مطلب 3856813

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