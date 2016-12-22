فعالیت ۳۰ واحد صنفی عرضه لباس دست دوم در همدان

محمد ارغوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۰ واحد صنفی عرضه کننده لباس‌های دسته دوم و یا تاناکورا در همدان شناسایی شده است، گفت: ۱۰ واحد صنفی از گذشته جواز خود را اخذ کردند که البته جواز آنها مربوط به لباس‌فروشی است و هیچ کد رسته‌ای به نام لباس دست دوم در اتحادیه پوشاک تعریف نشده است.

ارغوان با بیان اینکه پروانه کسب جدید و یا تمدید پروانه کسب برای این واحدهای صنفی انجام نمی‌شود، عنوان کرد: ۵ خشکشویی برای اتو کردن این لباس‌ها با واحدهای عرضه‌کننده همکاری می‌کنند.

نایب رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه بررسی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در دستور کار اتاق اصناف قرار دارد، گفت:‌ در حال حاضر بنا بر قانون واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، جریمه شده و باید بر اساس قانون چند برابر تعرفه‌های معمولی بابت دریافت خدماتی چون آب، برق، گاز و تلفن پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه برای تغییر کاربری واحدهای عرضه کننده البسه مستعمل مجوز صادر می‌شود، اضافه کرد: در این راستا ابتدا بازدیدهایی از این واحدها توسط اتحادیه انجام گرفت و با گرفتن تعهد برای تغییر کاربری مجوز صادر می‌شود.