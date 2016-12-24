خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: نمایشگاه صنایع دستی ویژه همسران سفرا به همت دفتر صادرات معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور با حضور ۴۰ هنرمند از شش استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، سیستان و بلوچستان و یزد، تا ششم دی ماه در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برپاست.
در این نمایشگاه آثار فاخر صنایع دستی کشورمان در رشتههای چاپ باتیک، چاپ قلمکار، خاتم، پوشاک سنتی، پارچههای سنتی، زیورآلات سنتی، سراجی سنتی، سرمهدوزی، سفال و سرامیک، شیشه گری سنتی، گلیم بافی، فیروزه کوبی، قلمزنی مس و نقره، نساجی سنتی، میناکاری به نمایش عموم گذاشته شده است.
اما برگزاری چنین نمایشگاههایی تا چه اندازه در معرفی صنایع دستی ایران به دیگر کشورها موثر است؟ یاسر یامی، هنرمند فعال در رشته لایه چینی معتقد است: نمایشگاهها باید هدفمند و مستمر باشد. به همین خاطر خوب است که معاونت صنایعدستی، چنین نمایشگاههایی را در سازمانها و ادارات مختلف برگزار کند. مثلا چه ایرادی دارد این نمایشگاه در سفارتخانههای مختلف برگزار شود؟ با این روش هم سازمان میراث فرهنگی، خودش رامرفی میکند. هم هنر های سنتی و صنایعدستی ما یه مردم دیگر جهان معرفی میشود.
این هنرمند فعال در زمینه خراطی و لایهچینی به نمایشگاهی که با حضور سفیر کره در ایران برگزار شده بود، اشاره و بیان میکند: خاطرم هست سفیر کرده که خود در زمینه معرق فعالیت میکند، از ان نمایشگاه بسیار استقبال کرده بود و این مساله نشان دهنده آن است که ما باید از برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی با حضور سفیران مختلف استقبال کنیم و آن را فرصت و بهانهای برای معرفی هنر خود بدانیم.
یامی با اشاره به پیشینه ایران در زمینه هنر معرق میگوید: پیشینه معرق در دنیا، با توجه به آن شانهای که در شهر سوخته پیدا شد، به ایران برمی گردد و آنچه هنرمندان معرق کار ایرانی تولید میکنند با هیج جای دنیا برابری نمیکند؛ از این رو ضروری است تا مسئولان سازمان میراث فرهنگی از هنر معرق و دیگر رشتههای صنایع دستی پشتیبانی کنند.
او به نمایشگاه صنایع دستی که آبان ماه ۱۳۹۵ در جزایر قناری برگزار شد، اشاره و بیان میکند: این نمایشگاه به همت دولت جزایر قناری برگزار شد. همه چیز، منظم و برنامه ریزی شده بود. برگزارکنندگان، اولین کاری که میکردند، گرفتن آمار از تعداد بازدیدکنندهها بود تا ببینند شمار افرادی که از یک نمایشگاه صنایع دستی که به ارائه و فروش انواع هدایا و سوغاتیها نمیپردازد، چقدر است. دوم این که هنرمندان را به طور گزینشی دعوت کرده و از آنها هزینه اندکی را بابت اجاره غرفه دریافت کرده بودند.
یامی با اشاره به اهمیت چگونگی معرفی یک اثر میگوید: در نمایشگاه جزایر قناری به اجرای یک پرفورمنس زیبا برای معرفی صنایعدستی پرداختند. اما هم میتوانیم این روشها را ببینیم و الگوبرداری کنیم. ما هم میتوانیم از شیوههای خلاق و جذاب برای معرفی صنایع دستی خود بهره ببریم.
بستهبندی خوب صنایعدستی به فروش بیشتر آن کمک میکند
نیما ذاکریسعید هم یکی دیگر از هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه صنایه دستی، ویژه همسران سفرای کشورهای مختلف است. وقتی از او درباره برگزاری این نمایشگاه و تاثیرش بر معرفی صنایع دستی ایران به نمایندگان کشورهای دیگر میپرسی، از زاویه دیگری به مساله نگاه میکند و میگوید: اگر سه سال پیش به این بخش از ساختمان سازمان میراث فرهنگی میآمدی با یک راهروی تاریک و سوت و کور روبهرو میشدی. اما چند سالی است که فضاهای شیشهای را به معرفی صنایع دستی هر استان اختصاص داده و آثار فاخری را به نمایش گذاشتهاند. با این کار هم راهرو سازمان میراث فرهنگی را به ویترینی برای معرفی صنایع دستی تبدیل کرده و هم فضایی فراهم آورده اند تا افراد مختلفی که برای دیدارهای رسمی و غیررسمی به این سازمان می آیند، علاوه بر گلیم و گبه با صنایع دستی نقاط مختلف ایران آشنا شوند.
به گفته این هنرمند فعال در زمینه چرم نیز اگر نمایشگاههای این چنین در سفارتخانههای مختلف برگزار شود، اتفاق خوشایندی است چراکه هم به لحاظ فرهنگی به روابط میان ایران و کشورهای دیگر کمک می کند و هم در عرفی رشتههای مختلف صنایع دستی تاثیرگذار است.
ذاکری سعید، برگزاری نمایشگاههای مختلف را راهی برای حمایت از هنرمندان صنایعدستی میداند و میگوید: در شرایطی که تولیدکنندگان، وضعیت خوبی ندارند و محصولاتشان ماهها در انبار باقی میماند و فروخته نمیشود، برگزاری هر نمایشگاه میتواند درمانی موضعی برای تولیدکنندگان باشد و برای مدتی محدود، فضایی را در اختیار آنان قرار دهد تا به ارائه محصولات خود بپردازند.
به گفته این هنرمند فعال در زمینه چرم، تبلیغ، یکی از ارکان اساسی در نمایشگاههای مختلف صنایع دستی است که متاسفانه، توجه چندانی به آن نمی شود. در حالی که نمایشگاهها و بازارچههای صنایع دستی موجب میشوند تا هنرمندان به عرضه مستفیم کارهای خود بپردازند و مستقیم با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند.
ذاکری سعید، بسته بندی را ضرورتی می داند که هنرمندان صنایع دستی باید به آن توجه کنند و میگوید: هنوز هم بیشتر مخاطبان صنایع دستی کسانی هستند که با فروش اینترنتی، ارتباط چندانی برقرار نمی کنند و ترجیح می دهند آنچه می خرند و را لمس کنند و در دست بگیرند اما در هر نوع از فروش، آنچه اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد، بسته بندی است. ما باید کالای خود را به بهترین و زیباترین شکل ممکن ارائه کنیم و بسته بندی مناسب در معرفی و بالارفتن میزان فروش تاثیر میگذارد.
نمایشگاه صنایعدستی ویژه همسفران سفرا تا ششم دیماه در ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان است.
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