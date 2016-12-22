حفظ بالاترین سطح آمادگی های دفاعی یک فریضه و ضرورت عقلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ندسا، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در حاشیه بازدید از ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار و همچنین در دیدار با جمعی از فرماندهان و رزمندگان این ناوتیپ، از هوشمندی، بصیرت و آمادگی قاطبه فرماندهان و رزمندگان نیروی دریایی سپاه برای اجرای مأموریت ها تقدیر کرد و گفت: با وجود خباثت و دسیسه های رنگارنگ دشمن، حفظ بالاترین سطح آمادگی های دفاعی را یک فریضه و ضرورت عقلی می دانیم.

وی افزود: امروزه بسیاری از مناسبات حاکم بر دنیا، مبتنی بر ظلم و زر و زور و سلطه است و در چنین فضایی هر گونه ضعف و غفلتی موجبات باج خواهی، طمع ورزی و تعدی دشمنانی را فراهم خواهد ساخت که به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نیستند.

سردار جعفری خاطر نشان کرد: فلسفه وجودی سپاه تلاش عالمانه و مجاهدانه در راه مراقبت، صیانت و حفاظت مستمر و دقیق از انقلاب عظیم اسلامی است.

وی افزود: همان گونه که نوع و دامنه تهدیدات دشمنان منحصر به حوزه های امنیتی و نظامی نیست، رسالت و مأموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز نمی تواند تنها منحصر و محدود به جنبه های نظامی و امنیتی باشد.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از دشمنانی که از ارتکاب هیچ جنایتی ابا ندارند، هیچ انتظاری جز خصومت ورزی نیست و لذا طبیعی است که برای رسیدن به اهداف شوم خود هیچ مانعی را برنمی تابند.

وی افزود: انقلاب اسلامی و ملت هوشمند، بصیر و آگاه ایران و مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- که از جمله بهترین فرزندان این ملت هستند-، موانعی جدی و مستحکم در مسیر تحقق اهداف شوم دشمن هستند و هجمه ها و حملات بی پروا و دامنه دار آنان به ملت قهرمان ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چارچوب این قاعده کاملا طبیعی است و از چنین دشمنانی هیچ انتظاری نیز جز دشمنی نبوده و نیست.

سردار محمد علی جعفری اظهار داشت: محور اصلی انقلاب اسلامی نه گفتن به دشمن، استکبار ستیزی و نرفتن زیر بار ظلم است.

وی افزود: امروز به برکت بیداری و ایستادگی، پیام انقلاب اسلامی توانسته است علیرغم همه مانع تراشی ها و تلاش های مذبوحانه و خباثت آمیز دشمن، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به بسیاری از اندیشه ها و دل های آماده و حق طلب دنیا راه یابد و این دستاورد، دامنه رسالت و دفاع ما از انقلاب اسلامی را گسترش داده است.

سردار جعفری در بخش دیگری از سخنان خود در جمع گروهی از فرماندهان و رزمندگان ناوتیپ 112 ذوالفقار نیروی دریایی سپاه از آنان خواست ضمن توجه به مأموریت های ذاتی در حوزه تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات نظامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، رسالت خود را در مقابله با انواع دیگر تهدیدات در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... نیز همچنان با قدرت، شایستگی و بصیرت پیگیری کنند.

سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری از توانمندی های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس و جزیره قشم بازدید کرد و آخرین وضعیت آمادگی های رزمی و دفاعی این نیرو را برای اجرای مأموریت های تعیین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.