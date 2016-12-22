نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری علوم پزشکی فسا برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در بخش‌هایی همچون نقاشی، طراحی، شعر، دلنوشته، داستان کوتاه، پوستر، عکس، نمایشنامه و غیره در این دانشگاه برپا شده است.

آثار منتخب این نمایشگاه پس از داوری به جشنواره فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که به میزبانی وزارت بهداشت برگزار می‌شود، راه پیدا می‌کند.

کانون هنر دانشگاه علوم پزشکی فسا در برپایی این نمایشگاه مشارکت داشته و تیمی از داوران کارآزموده آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره را ارزیابی و به نفرات برتر نیز جوایزی اهدا می‌شود.

این نمایشگاه ۹ صبح تا ۱۹ عصر هر روز پذیرای بازدید هنرمندان و هنر دوستان است.