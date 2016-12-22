رفع مشکل اشتغال نیازمند حمایت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح امروز در بازدید از یک کارخانه تولید کاشی و سرامیک در شهرستان اشکذر با اشاره به مسائل و مشکلاتی که در مسیر توسعه اشتغال کشور وجود دارد، اظهار داشت: برای رفع مشکلات این حوزه نیازمند حمایت و همراهی بیش از پیش بخش خصوصی هستیم.

وی عنوان کرد: مردم و بخش خصوصی باید همانند دوران دفاع مقدس همه تلاش خود را برای حمایت از اشتغال و رونق داخلی به کار گیرند تا بتوانیم شاهد اقتصادی پویا و پر رونق باشیم.

امیری تاکید کرد: اگر تولید داخلی رونق بگیرد و بازار فروش محصولات تولید شده در این واحدها به شرایط مطلوبی برسد، مشکل اشتغال خود به خود برطرف خواهد شد.

وی به مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر و در زمان آغاز به کار دولت یازدهم پرداخت و اظهار داشت: سایه سنگین تحریم و سقوط شدید قیمت نفت، مشکلات بسیار اقتصادی در کشور به وجود آورده بود اما دولت یازدهم در چنین شرایطی نه تنها از صندوق ذخیره ارزی کشور استقراض نکرد بلکه به این صندوق پرداختی نیز داشت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در مورد نرخ تورم بیان کرد: مهار نرخ تورم از همان ابتدای کار در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و اکنون نرخ تورم از ۴۵ درصد به پنج و شش درصد رسیده که در واقع این یک رویای اقتصادی بود اما دولت آن را محقق کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی امروز به ۷.۴ درصد رسیده در حالی که رشد اقتصادی منفی بود اما دولت شرایط اقتصادی را تغییر داد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه اکنون یکی از اولویت های دولت در زمینه اقتصادی، تحقق منویات رهبری است، افزود: دولت همه تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راهگشاترین مباحث اقتصادی به کار گرفته و این موضوع را در اولویت امور خود قرار داده است.