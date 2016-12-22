بارش پراکنده در برخی نقاط استان بوشهر/ خلیج فارس آرام شد

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده کاهش نسبی سرعت وزش باد بر روی دریا است و سواحل استان تا حدودی آرام است.

وی خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا به دلیل عبور ابرهای گرم و مرطوب جنوبی از روی استان و خنکی هوا، شاهد بارش پراکنده باران در برخی نقاط خواهیم بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان، افزود: آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده باران و در برخی نقاط وقوع پدیده مه و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت باد نیز شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی استان گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی و مرکزی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: فردا زمان مد اول دریا ساعت یک و ۵۶ دقیقه بامداد، جزر اول دریا ساعت ۹ و ۱۱ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۶ و ۴۱ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۳ و ۵۴ دقیقه خواهد بود.