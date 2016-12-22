به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، لاله جعفری که با «کاروان کتاب» به تبریز رسیده است درباره ضرورتهای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی سخن گفت.
براساس این گزارش نویسنده خوب حوزه خردسال و کودک با تاکید بر وضعیت کتابخانههای مدارس سخنان خود را آغاز کرد: بنابر فضای شغلیام به مدرسههای مختلف رفتهام. بسیاری از این مدرسهها کتابهای کمی دارند یا کتابهای اهدایی غیر مرتبط در این کتابخانهها دیده میشود. فکر میکنم گام موثر کانون تجهیز کتابخانههای مدارس مختلف است.
او با تاکید بر لزوم حضور هر چه بیشتر مولفان و پدیدآورندگان در بین مخاطبان گفت: «کانون بایستی برنامهریزی گستردهتری در زمینه این دیدارها داشته باشد و از کتابخانههای مراکز خود به مدرسهها و فرهنگسراها قدم بگذارد.»
او با بیان تجربیات خود در این زمینه ادامه داد: «بچهها از این جور برنامهها استقبال میکنند، وقتی این نشستها کارگاهی میشود بسیار مورد توجه قرار میگیرد. البته با توجه به اینکه من این امکان را داشته و دارم که آثار بچهها را منتشر کنم استقبال آنها از این فضا بیشتر بوده و هست. آنها برای دیدن اثر خودشان مجلهها را میخرند و مطالعه آنها طبعا گستردهتر میشود و با نوع دیگری از خواندن نیز آشنا میشوند.»
جعفری به مسئولان مدرسهها اشاره کرد و عدم توجه آنها به فعالیتهای فرهنگی را یک نوع آسیب خواند: «من در مدرسهای مشغول خواندن کتاب بودم. همان لحظه که زمان من تمام شد خیلی سریع معلم از آنها خواست کتابهای درسی خود را باز کنند. همان لحظه عدم علاقهی او را درک کردم. اما در این مسیر نوع نگاه مدیرها مهم است. ای کاش واحد کتابخوانی برای بچهها وجود داشته باشد.»
او این برنامهریزی را مستلزم ارائهی گزارشهای میدانی دانست: «شاید فعالیتهای دستوری در این زمینه اجرا شده باشد؛ اما اگر ما مستنداتی بخواهیم، بچهها داستان بنویسند و فعالیتهای حاشیهای آنها در زمینهی خواندن دیده شود قطعا در بلند مدت به نتایج مثبت میرسیم.»
این مولف در پاسخ به این مساله که جذب نوجوانان با این روش سخت است؛ تاکید کرد که جذب این دسته از مخاطبان مستلزم توجه به خواسته و علاقهمندی آنهاست: «نوجوانان امروزی به داستانهای ترسناک علاقه دارند. آنها همچنان با عشق و داستانهایش جذب میشود. لذا خوب است که از این علاقهمندیها در مسیر اهداف فرهنگی استفاده شود.»
جعفری بار دیگر بر لزوم آموزش مربیان اشاره داشت: «کانون باید در گامهای مهم خود آموزش مدیران و مسئولان فضاهای آموزشی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.»
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