اعطای ۱۵۰۰ گواهینامه فنی و حرفه ای به مددجویان زندان های کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، هفتمین جلسه اعطای وام خوداشتغالی مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های کردستان در سال جاری با هدف اعطای وام قرض الحسنه به زندانیان واجد شرایط برای کسب درآمد شامگاه پنج شنبه در سنندج تشکیل شد.

مدیرکل زندان‌های کردستان در این جلسه با بیان اینکه یکی از مهم ترین دغدغه های زندانیان آزاد شده، اشتغال و کسب درآمد است، گفت: زندان های استان نیز با درک این مهم و با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری وغیره، دوره های کاربردی را برای زندانیان در مدت زمان تحمل حبس با هدف کمک به حرفه آموزی آنان برگزار می کند.

اسحاق ابراهیمی از اعطای بیش از ۱۵۰۰ گواهینامه فنی و حرفه ای به مددجویان زندان های استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و بیان کرد: مسئولین زندان های استان مددجویان را در بدو ورود از نظر استعداد آنها در خصوص فراگیری مشاغل و حرفه های کاربردی مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی عنوان کرد: پس از بررسی های لازم آنان در حرفه و شغل مورد علاقه مشغول به کسب مهارت می شوند و در نهایت پس از شرکت در آزمون هایی که توسط اداره کل فنی و حرفه ای برگزار گواهینامه های معتبر برای آنان صادر می شود.

وی با بیان این مطلب که ۶۳ درصد از زندانیان استان در کارگاه های اشتغال و دوره آموزشی مشغول به فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر تعداد ۵۳ کارگاه تولیدی و اشتغال و همچنین ۴۷ دوره آموزشی در رشته های مختلف از جمله مکانیک اتومبیل، برق خودرو، کامپیوتر، معرق کاری، فرش بافی، خیاطی، گیوه بافی، تولید فیلتر خودرو وغیره درزندان های کردستان فعالیت می کند که خوشبختانه با استقبال خوب مددجویان نیز مواجه شده است.

مدیرکل زندان های کردستان با بیان این مطلب که تعدادی از زندانیان استان در مدت زمان تحمل حبس برای خود و خانواده هایشان کسب درآمد می کنند، افزود: یکی از پیامدهای منفی مجازات حبس، مشکلات اقتصادی و مالی است که دامنگیر خانواده های زندانیان می شود.

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به برگزاری کلاس های فنی و حرفه ای در میان زندانیان و بر اساس نیازهای بازار کار، تعدادی از زندانیان توانسته اند با کسب مهارت کافی در حرفه مورد نظر، در کارگاه های تولیدی زندان مشغول به کار شده و برای خانواده هایشان روزی حلال کسب کنند که این مهم خود نشان دهنده مثمر ثمر و هدفمند بودن دوره های برگزار شده و کاهش آثار منفی مجازات حبس بر خانواده های مددجویان است.

وی کمبود فضای فیزیکی را یکی از مهمترین موانع پیش روی زندان ها در برگزاری هرچه بیشتر دوره های فنی و حرفه ای و حرفه آموزی دانست و افزود: یکی از مهمترین دلایل برگزاری موثر دوره های فنی و حرفه ای در زندان ها، تعامل دو سویه و خوبی است که همواره میان اداره کل زندان ها و دستگاه هایی همچون فنی حرفه ای، جهاد کشاورزی و صنایع دستی و گردشگری وجود دارد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه دستگاه های مذکور امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار زندان ها برای برگزاری دوره های حرفه آموزی قرار می دهند اما متاسفانه عدم وجود فضای کافی مانع از برگزاری این دوره ها برای تمامی مددجویان شده است.

مدیرکل زندان های کردستان کمک به اشتغال زندانیان را عاملی مهم در کاهش جرم در جامعه دانست و اظهارداشت : یکی از دلایل ارتکاب مجدد جرم از سوی زندانیان آزاد شده و بازگشت آنان به زندان، پدیده بیکاری و عدم کسب درآمد است.

ابراهیمی بیان کرد: مسئولان زندان‌های استان مددجویان را در مدت زمان تحمل حبس با برگزاری کلاس های مختلف فرهنگی، دینی و مذهبی، مهارت های اساسی زندگی، فنی و حرفه ای و حرفه آموزی و غیره آنان آماده حضوری سعادتمندانه در جامعه می کند.

وی خواستار حضور گسترده و همه جانبه مردم، مسئولان و خیرین را در رفع مشکلات زندانیان و خانواده های آنان شد و اظهارداشت: یکی از وظایف زندان ها کمک به گسترش امنیت جامعه از طریق اصلاح و تربیت افراد به خطا رفته است و چنانچه مسئولان زندان ها در اجرای این وظیفه خطیر، حمایت و یاری نشوند نمی توان شاهد جامعه ای با کمترین نابهنجاری و آسیب های اجتماعی بود.

گفتنی است، در این جلسه پس از بحث و بررسی، به ۲۳ زندانی آزاد شده و دارای مهارت، مبلغ ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال وام خوداشتغالی اعطا شد.