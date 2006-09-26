اولين واكنش آمريكا به نخست وزير شدن شينزو آبه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، كاندوليزا رايس روزگذشته درگفتگو با "نيويورك پست" اظهارداشت : "من تصور مي كنم كه شما خواهيد ديد نخست وزير شينزو آبه در راستاي رسيدن به برخي پيشرفتها تلاش خواهد كرد و چيني ها نيز پذيراي اين امر خواهند شد ".



وي افزود :"ژاپن و چين از هيچگونه تماسي از طريق گردهمايي هاي بين المللي ندارند و اخيرا برسر حل يك مناقشه گسترده در جنوب درياي چين به توافق رسيدند" .



رايس با بيان اينكه "ممكن است به نظر رسد كه مسئله مذكور يك مسئله فرعي باشد"،افزود:"اين طور نيست" و با اشاره به تلاشهاي مشترك درباره تعيين مرز خاطرنشان كرد:"اين امر يك اقدام بزرگ به جلو خواهد بود".



وزيرامورخارجه آمريكا در پاسخ به اين سوال كه آيا اصلاحات احتمالي قانون اساسي در ژاپن سبب خواهد شد اين كشور در جستجوي تسليحات كشتارجمعي درزمان نخست وزيري آبه باشد؟ پاسخ داد كه نگران اين امرنيست .



وي در اين رابطه خاطرنشان كرد:"تصور نمي كنم ما دراين مسير از ژاپن پيشي گرفته باشيم . من تصور مي كنم كه ژاپن دلايل خود به خود تنظيم شونده اي بسياري را براي غير هسته اي بودن دارد.



رايس تاكيد كرد :"ژاپن بسيار نگران موضوع هسته اي كره شمالي و فعاليتهاي گسترده هسته اي اش است ".



رايس همچنين با بيان اينكه ژاپنيها بايد تصميم گيري كنند كه قانون اساسي جديد آنان بايد چه چيزي را عنوان كند، افزود:" آمريكا هكاري دفاعي بين دو كشوررا تقويت كرده است و در دو سال گذشته روندي نسبتا پويا داشته است ".



شينزو آبه 52 ساله كه جوانترين نخست وزير ژاپن پس از جنگ جهاني دوم است، امروز با تصويب پارلمان اين كشور به عنوان جانشين جونيچيرو كويزومي كهنه كار انتخاب شد .



وي كه قول داده است قانون اساسي مسالمت آميز اين كشور را كه با اعمال نظر آمريكا در سال 1947 تدوين شد، اصلاح نمايد، روزگذشته ناكاگاوا را به عنوان رهبر حزب ليبرال دموكرات انتخاب كرد .



گزارشهاي رسانه ها امروز حاكي از آن است كه در فهرست اسامي كابينه جديد آبه كه امشب اعلام خواهد شد تارو آسو وزير امور خارجه و رقيب آبه همچنان در پست خود باقي مانده است .

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