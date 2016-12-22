۱۲۰ هزار کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورحسین صبح پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی ثبت احوال در بیرجند بیان کرد: در سال جاری ۱۵۰ هزار درخواست کارت ملی هوشمند در خراسان جنوبی ثبت شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد برای ۱۲۰ هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده و مابقی نیز در حال انجام است.

پورحسین بیان کرد: باید تا پایان سال ۹۷ تمامی افراد در خراسان جنوبی دارای کارت ملی هوشمند شوند.

وی ثبت وقایع حیاتی را از اصلی ترین وظایف این سازمان دانست و گفت: خوشبختانه بالاترین رتبه ثبت ولادت در سطح کشوری را داریم.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: میانگین ثبت ولادت در مهلت قانونی در سطح کشوری ۹۸.۱ بوده و این در حالی است که در خراسان جنوبی ۹۹.۶ درصد است.

پورحسین با بیان اینکه در ثبت وفات در مهلت قانونی نیز رتبه های اول کشوری را دارا هستیم، گفت: ثبت احوال وظایف سنگین و خطیری نسبت به وقایع حیاتی دارد.

وی با اشاره به میزان باروری در خراسان جنوبی، بیان کرد: ۲۱ درصد از مادران در استان فرزندان خود را در سن ۲۸ تا ۲۹ سالگی به دنیا می آورند.

پورحسین با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج در سطح کشوری بیان کرد: در خراسان جنوبی نیز به طور متوسط دخترها در ۲۲ سالگی و پسرها در ۲۶ سالگی ازدواج می کنند.

راه اندازی ۳ دفتر پیشخوان دولت در شهرستان ها

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات ثبت احوال استان به دفاتر پیشخوان واگذار شده است، گفت: در سال جاری شش دفتر پیشخوان را در مرکز استان فعال کرده ایم.

وی از فعالیت چهار دفتر پیشخوان در شهرستان ها خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری ۳۰ دفتر پیشخوان نیز در شهرستان ها راه اندازی و فعال می شود.

پورحسین با ابراز خرسندی از فعالیت اداره ثبت احوال در شهرستان های خراسان جنوبی، بیان کرد: هم اکنون صدور شناسنامه در همه شهرستان ها به جز بیرجند، یک روزه انجام می شود.