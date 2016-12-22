به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، خدانظر دریکوند گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان مربوط به سال گذشته، تا پنجم دی ماه سالجاری به حساب بازنشستگان فرهنگی واریز خواهد شد.

وی به تامین اعتبار ۳ ماهه حق التدریس و معوقات مرخصی کارکنان ستادی، کمک هزینه ازدواج و فوت هم اشاره کرد و افزود: این مطالبات هم تا ۱۰ دی ماه سال جاری تسویه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان در ادامه به تامین اعتبار طرح توزیع شیر رایگان مدارس اشاره کرد و افزود: توزیع شیر رایگان مدارس هم از ۱۰ دی ماه سال جاری در تمامی مدارس آغاز خواهد شد.

دریکوند در ادامه تامین سوخت مورد نیاز مدارس را یک ضرورت غیر قابل انکار برشمرد و تاکید کرد: با هدف رفع مشکلات پیش روی مدیران مدارس، تا چند روز آینده بیش از ۳ میلیارد ریال کمک سرانه به حساب مدارس واریز می شود.

وی با تاکید بر اینکه مرحله دوم کمک سرانه هم اواخر دی ماه به حساب مدارس واریز خواهد شد، اظهار داشت: حقوق نیروهای سرباز معلم هم بخشی از بدهی های آموزش و پرورش است که در روزهای آینده تامین و به حساب سرباز معلمان واریز خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان در ادامه به معوقات اضافه کار نیروهای ستادی اشاره کرد و افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام کنیم تا همکاران با میل و رغبت بیشتری بتوانند در تحقق اهداف والای تعلیم و تربیت مشارکت کنند.