به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، گودرز کریمی فر با اشاره به برگزاری ۴۲۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس لرستان اظهار داشت: این کارگاه های آموزشی در شهرهای خرم آباد، بروجرد و نورآباد با هدف توانمند سازی دانش آموزان و آموزش مهارت زندگی به آنها در ۳ سطح دانش آموزی، والدین و اولیاء مدارس برگزار شده است.

وی رویکرد این کارگاهها را روشنگری، تبیین برنامه ها وجریان سازی خبری عنوان کرد و افزود : ۴۹۸ کارگاه آموزشی دیگر هم برای اجرا در ماه های بهمن و اسفند ۹۵ پیش بینی شده که در سایر شهرهای استان برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان رویکرد عمده کارگاه های آموزشی والدین را فرزند پروری مثبت خواند و گفت: در این کارگاه های آموزشی ضمن طرح مباحث تخصصی، نرم افزار ها و منابع آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.