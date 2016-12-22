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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

۲ نفر از عاملان تیراندازی منجر به قتل در دیلم دستگیر شدند

۲ نفر از عاملان تیراندازی منجر به قتل در دیلم دستگیر شدند

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: ۲ نفر از عاملان تیراندازی منجر به قتل در دیلم دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو نفر از عاملان درگیری بر سر اختلاف ملکی شب گذشته در یکی از روستاهای دیلم که منجر به مرگ شهروندی شده بود دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: شب گذشته سه نفر به هویت معلوم ساکن شهر گناوه در جاده روستای شیخ زنگی از توابع شهرستان دیلم سرنشینان یک دستگاه خودرو را مورد تیراندازی قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در این حادثه فردی به هویت «علی اشرف» فوت و فرزندش به هویت «غلامحسین» مجروح شده بود.

وی خاطرنشان کرد: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و اقدامات پلیسی و عملیاتی، دو نفر از عوامل تیراندازی به هویت «ب و ق» که برادر هستند دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری سایر عوامل تیراندازی ادامه دارد.

سردار عباس‌زاده، علت درگیری طرفین را اختلاف ملکی عنوان کرد.

کد مطلب 3856964

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