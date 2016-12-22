آمریکا رهبری مبارزه علیه تروریسم را به روسیه واگذار کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «ریموند اودیرنو»، ژنرال آمریکایی و فرمانده اسبق ارتش آمریکا با بیان اینکه آمریکا نیازمند در دست گرفتن رهبری مبارزه علیه ترور در خاورمیانه است، گفت: اکنون زمان رهبری فعالانه (آمریکا) است.

وی که این سخنان را در واکنش به انجام حمله تروریستی برلین مطرح می کرد، گفت: استراتژی دولت «باراک اوباما» منجر به ایجاد نقشی منفعلانه برای آمریکا در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه و سرتاسر جهان شده است.

این ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا افزود: اکنون زمان رهبری ما بر خط مقدم، تلاش زیاد برای جمع کردن کشورها به دور هم و جمع آوری داشته هایمان برای برای وارد شدن در این زمینه است.

ریموند اودیرنو همچنین پیش بینی کرد که «جیمز متیس» به عنوان وزیر دفاع ترامپ خواهد توانست کارهای یاد شده را انجام داده و به شکلی قدرتمند تر در این زمینه عمل خواهد کرد.

وی در آخرین بخش از سخنان خود، با انتقاد از آنچه وی عملکرد ضعیف دولت اوباما در زمینه مسائل نظامی خواند، گفت: ما به شکلی واضح رهبری منطقه (خاورمیانه) را به روسیه واگذار کرده ایم. الان وقت آن رسیده است که ما رهبری خود را باز پس گیریم.