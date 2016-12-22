  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

فرمانده اسبق ارتش آمریکا اعلام کرد:

آمریکا رهبری مبارزه علیه تروریسم را به روسیه واگذار کرده است

آمریکا رهبری مبارزه علیه تروریسم را به روسیه واگذار کرده است

رئیس اسبق ستاد کل ارتش آمریکا ضمن انتقاد از سیاست های نظامی اوباما اعلام کرد که واشنگتن رهبری مبارزه با تروریسم در خاورمیانه را به روسیه واگذار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «ریموند اودیرنو»، ژنرال آمریکایی و فرمانده اسبق ارتش آمریکا با بیان اینکه آمریکا نیازمند در دست گرفتن رهبری مبارزه علیه ترور در خاورمیانه است، گفت: اکنون زمان رهبری فعالانه (آمریکا) است.

وی که این سخنان را در واکنش به انجام حمله تروریستی برلین مطرح می کرد، گفت: استراتژی دولت «باراک اوباما» منجر به ایجاد نقشی منفعلانه برای آمریکا در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه و سرتاسر جهان شده است.

این ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا افزود: اکنون زمان رهبری ما بر خط مقدم، تلاش زیاد برای جمع کردن کشورها به دور هم و جمع آوری داشته هایمان برای برای وارد شدن در این زمینه است.

ریموند اودیرنو همچنین پیش بینی کرد که «جیمز متیس» به عنوان وزیر دفاع ترامپ خواهد توانست کارهای یاد شده را انجام داده و به شکلی قدرتمند تر در این زمینه عمل خواهد کرد.

وی در آخرین بخش از سخنان خود، با انتقاد از آنچه وی عملکرد ضعیف دولت اوباما در زمینه مسائل نظامی خواند، گفت: ما به شکلی واضح رهبری منطقه (خاورمیانه) را به روسیه واگذار کرده ایم. الان وقت آن رسیده است که ما رهبری خود را باز پس گیریم.

کد مطلب 3856967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها