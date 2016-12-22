به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جهانگیر امروز پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل زندان های استان کرمانشاه با تقدیر از زحمات چندساله آقای اسدبگی و ترور توفیق برای مدیریت جدید زندان های استان اظهار داشت: آقای بیگلری مدیری جوان و توانمند و خوش فکر است و امیدواریم این مجموعه در عرصه های مختلف پیشتاز و منشا خدمت رسانی بیشتر باشد.

دکتر جهانگیر با اشاره به خدمات، ایثار و مجاهدت مردم استان کرمانشاه در طول جنگ و انقلاب افزود: همه مردم کشور و به ویژه مرکز نشینان مدیون زحمات مردمان استان هایی هستند که در تیررس دشمن بودند و جان و مالشان مستقیم در معرض خطر بود اما حاضر نشدند لحظه ای از جانفشانی دست بکشند.

وی بحث زندان و زندانبانی را امری بسیار مهم دانست و بیان کرد: امروز ۱۱میلیون زندانی در زندانهای دنیا به سر میبرند و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ جمعیت زندانیان دنیا رشد بیست درصدی داشته در حالیکه رشد جمعیت جهان ۱۸ درصد بوده و دو درصد میانگین جمعیت زندانی بر رشد جمعیتی جهان پیشی گرفته است.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ادامه بیان کرد: طی سالیان گذشته در ایران ده درصد به جمعیت زندانیان اضافه شد و این مسئله روند نگران کننده ای برای مسئولان ایجاد کرد به طوریکه طی چهار سال گذشته شاهد این بودیم که ششصد هزار نفر در سال وارد زندان های کشور می شدند و این امر نگران کننده بود.

وی اضافه کرد: با توجه به روندی که پیش آمد، مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در بیانات خود تاکید داشتند که باید چاره ای اندیشید و با بازنگری در قانون و استفاده از شیوه های مجازات های جایگزین حبس این روند افزایشی منجر به توقف در زندان و در ادامه کاهش شود.

لزوم نگاه حبس زدایی در مجازات ها

دکتر جهانگیر بیان کرد: با سیاست های ریاست قوه قضائیه و دستورالعمل های ابلاغی این قوه و تاکیدات مقام معظم رهبری ورودی زندانهای ما از ششصد هزار نفر در سال به سیصد و پنجاه هزار نفر رسیده و با کاهش ورودی دویست و پنجاه هزار نفری زندانی مواجه بودیم و این مهم نشان می دهد همه هم و غم دستگاه قضا کاهش ورودی زندان ها و اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده است. البته هنوز این مسئله کافی نیست و رضایتمندی مسئولان عالی را نداریم زیرا نظام ما در جنبه های مختلف نظامی الگو باید باشد.

وی تشریح ارزشها را فلسفه مجازات در اسلام دانست و بیان کرد: ما هنوز در قوانین با تورم مجازات حبس مواجه هستیم و ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه که می تواند منجر به حبس شود در قوانین ما موج می زند و لذا قوه قضائیه و مجلس در تلاش اند تا بازنگری در قانون صورت گیرد و امیدواریم مجازات ها با نگاه حبس زدایی مورد توجه قرارگیرد تا دست همکاران قضایی در فرستادن افراد به زندان محدودتر شود.

دکتر جهانگیر استفاده حداقلی از قرارهای بازداشت و لحاظ قرارهای تأمینی را از راهکارهای کاهش بار زندان های کشور دانست و گفت: طی ۹ ماهه امسال کاهش هشت و نیم درصدی در قرارهای منجر به حبس داشتیم اما باز هم کافی نیست همچنین در این مدت در قرار بازداشت موقت در نه ماهه بیست و یک درصد کاهش داشتیم.

۵۷ زندانی حافظ کل قرآن شدند

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بیان کرد: طی ۹ ماهه امسال در قرارهای کفالت منجر به حبس ده درصد کاهش داشتیم اما در قرارهای وثیقه منجر به حبس آمار جالبی نداشتیم و در نه ماه فقط دو درصد با کاهش ورودی ها روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه ورود یک فرد به زندان حتی برای یک روز هم ممکن است سبب بروز مشکلات اجتماعی و سرخوردگی برای زندانی و خانواده وی شود، افزود: باید جمعیت متهمان زندان در این استان به ده درصد برسد و سرعت رسیدگی به امر دادرسی مورد توجه باشد.

دکتر جهانگیر با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۰۱ هزار زندانی متاهل وارد زندان های کشور شدند، گفت: هفتاد درصد بچه هایی که وارد کانون اصلاح و تربیت می شوند بچه های آسیب دیده هستند به طوریکه ۲۳ درصد از این بچه ها افرادی بودند که پدرآنان سارق بوده است.

وی با تاکید بر توجه به مقابله با معضل بزهکاری افزود: پر رنگ شدن چرخه جرم و بزه زیبنده نظام نیست و باید تلاش جهادگونه داشته باشیم و ورود به زندان به حداقل برسد و زندانی نیز بلاتکلیف نباشد.

دکتر جهانگیر در ادامه به اهمیت و تاثیر اقدامات و فعالیت های فرهنگی در زنئان ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۵۷ حافظ کل قرآن در زندان داریم و سیصد و هشتاد هزار نفر در کلاسهای قرآن شرکت کردند.

راه اندازی ۲۱ رشته دانشگاهی در زندان ها

وی با اشاره به راه اندازی ۲۷۶ دار القرآن در زندان ها گفت: پنج درصد از زندانیان مرد و یازده درصد از زندانیان زن نیز بی سواد هستند که در این خصوص نیز تلاش ها و اقداماتی برای برگزاری دوره های سوادآموزی انجام دادیم.

این مسئول با بیان اینکه پنجاه درصد زندانیان زن دارای تحصیلات ابتدایی هستند، افزود: سال گذشته چهار هزار بی سواد در زندان باسواد شدند و بیست و چهار هزار نفر در دوره های ابتدایی شرکت کردند.

وی با اشاره به راه اندازی ۲۱ رشته دانشگاهی در زندان گفت: هفتصد و شصت و هفت نفر در زندان مشغول تحصیلات دانشگاهی هستند و صد و نوزده نفر نیز فارغ التحصیل شدند. همچنین هزار روحانی در زندانهای ما هستند.

دکتر جهانگیر کار اصلاح و تربیت در زندان ها را امری جدی دانست و بیان کرد: زندان هم محل فرصت است و هم تهدید و جلوگیری از تهدیدات آتی و ایجاد فرصت های نوین برای افراد و جامعه وظیفه ما است.