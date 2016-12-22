سومین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر انجمن علمی پژوهشی بتن های خاص در دانشگاه کردستان در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگاران گفت: فراخوان ثبت نام در سومین دوره مسابقات صندلی روزنامه ای در دانشگاه کردستان از ۲۸ آذر ماه امسال اعلام شد وتا یکم دی ماه هم مهلت ثبت نام داشتند.

پیمان صادقی عنوان کرد: در این مدت ۷۲ نفر در قالب ۲۴ گروه ۳ نفره برای حضور در این مسابقه ثبت نام و اعلام آمادگی کردند.

وی اظهارداشت: شرکت کنندگان با تحویل گرفتن ۲ کیلو روزنامه، ۳ متر نخ و نوار چسب باید چهارپایه هایی با حداکثر وزن یک کیلو و ۳۰۰ گرم بسازند.

دبیر انجمن علمی بتن های خاص دانشگاه کردستان ادامه داد: بر اساس فرمول مسابقه، هر قدر وزن چهارپایه های ساخته شده کمتر باشد، امتیاز محسوب می شود.

صادقی اظهارداشت:ساعت ۱۴ تا ۱۷ نیز بارگذاری و داوری توسط ۳ داور از دانشجویان مقطع دکتری عمران سازه انجام می شود و اسامی برندگان اعلام خواهد شد.