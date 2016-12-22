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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس:

بجای کارآفرینی در کشور کار دست به دست می‌شود

بجای کارآفرینی در کشور کار دست به دست می‌شود

اردبیل – نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توسعه اشتغال در کشور و استان اردبیل تاکید کرد: این درحالی است که بجای کارآفرینی در کشور کار دست به دست می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی ملکی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل  با اشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری، تنها راهکار نجات کشور را اشتغال‌زایی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی به دلیل بیکاری و نبود شغل به وجود می‌آید و نمی‌توان از یک جوان انتظار داشت که ساعت‌ها بیکاری داشته باشد.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: خود بیکاری و اوقات فراغت طولانی‌مدت به آفت تبدیل شده و می‌تواند افراد را به فساد سوق دهد و به همین دلیل به اعتقاد بنده توسعه کارآفرینی باید موردتوجه قرار گیرد.

وی با تأکید به اینکه آفرینش از خصایص خداوند است و فردی که شغلی می‌آفریند در واقع خانواده‌ای را نجات می‌دهد، اضافه کرد: با ایجاد شغل است که بسیاری از نابه هنجاری‌ها سد می‌شود.

ملکی به ضرورت حمایت از کارآفرینی از سوی مدیران استانی و کشوری تأکید کرد و گفت: حتی لازم است تجربه کشورهای موفق و افراد موفق مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با تأکید به اینکه در کشور به جای کارآفرینی در واقع کار دست به دست می‌شود، ادامه داد: در عین حال واحدهای تولیدی نیز به نوآوری بی‌توجه هستند و هر جا به توسعه توجه نشود واحد صنعتی و تولیدی محکوم به نابودی است.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی سازمانی را موفق دانست که به دنبال تغییر و نوآوری است و افزود: علاوه بر این برندسازی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های پایداری و توسعه است.

وی تأکید کرد: لازم است طرح‌های خلاقانه مدیران استان با اهدای جایزه مورد تشویق قرار گیرد تا موضوع نوآوری به فرهنگ سازمان‌ها تبدیل شود.

کد مطلب 3856972
محمد میرزایی ناطق

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