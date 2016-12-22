به گزارش خبرنگار مهر، ولی ملکی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل با اشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری، تنها راهکار نجات کشور را اشتغالزایی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی به دلیل بیکاری و نبود شغل به وجود میآید و نمیتوان از یک جوان انتظار داشت که ساعتها بیکاری داشته باشد.
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: خود بیکاری و اوقات فراغت طولانیمدت به آفت تبدیل شده و میتواند افراد را به فساد سوق دهد و به همین دلیل به اعتقاد بنده توسعه کارآفرینی باید موردتوجه قرار گیرد.
وی با تأکید به اینکه آفرینش از خصایص خداوند است و فردی که شغلی میآفریند در واقع خانوادهای را نجات میدهد، اضافه کرد: با ایجاد شغل است که بسیاری از نابه هنجاریها سد میشود.
ملکی به ضرورت حمایت از کارآفرینی از سوی مدیران استانی و کشوری تأکید کرد و گفت: حتی لازم است تجربه کشورهای موفق و افراد موفق مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با تأکید به اینکه در کشور به جای کارآفرینی در واقع کار دست به دست میشود، ادامه داد: در عین حال واحدهای تولیدی نیز به نوآوری بیتوجه هستند و هر جا به توسعه توجه نشود واحد صنعتی و تولیدی محکوم به نابودی است.
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی سازمانی را موفق دانست که به دنبال تغییر و نوآوری است و افزود: علاوه بر این برندسازی یکی از مهمترین ضرورتهای پایداری و توسعه است.
وی تأکید کرد: لازم است طرحهای خلاقانه مدیران استان با اهدای جایزه مورد تشویق قرار گیرد تا موضوع نوآوری به فرهنگ سازمانها تبدیل شود.
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