مسابقه دانش آموزی «من و فضای مجازی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی کریم زاد دبیر اطلاع رسانی سومین همایش ملی فضای مجازی پاک از برگزاری مسابقه دانش آموزی «من و فضای مجازی» خبرداد و گفت: برای الگوسازی در زمینه استفاده صحیح و بهینه از فضای مجازی و شناخت روش مناسب برای مواجهه با مشکلات و ناهنجاری های موجود در این فضا، لازم است تجارب موفق در این زمینه را باهم به اشتراک بگذاریم.

وی ادامه داد: در این مسابقه از همه کسانی که تجربه موفقی در این زمینه داشته اند؛ اعم از والدین و فرزندان، مربیان و دانش آموزان، اساتید و دانشجویان دعوت می شود تا ما را در جهت نیل به این هدف یاری نمایند.

کریم زاد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی در دیدار با معلمان و فرهنگیان اظهار داشت: مسابقه من و فضای مجازی جهت دریافت تجارب و راهکارهایی برای برون رفت از برخی ولنگاری ها در فضای مجازی برگزار می شود.

دبیر اطلاع رسانی سومین همایش ملی فضای مجازی پاک از همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد و افزود: حضور چشمگیر دانش آموزان در فضای مجازی و شبکه های پیام رسان یقینا با تجارب بسیاری همراه می باشد، لذا در این مسابقه سعی شده تا تجارب و خاطرات و ایده های دانش آموزان در قالب های مختلفی همچون پوستر و اینفوگرافی، کاریکاتور عکس نوشته، فیلم کوتاه، داستان کوتاه و... به ارائه آثار بپردازند.

وی مهلت ارسال را تا نیمه اول بهمن ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: جوایز نفیس این مسابقه دهها جایزه دیجیتالی خواهد بود که به آثار برتر اهدا می شود.

کریم زاد ادامه داد: علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سومین همایش ملی فضای مجازی پاک(www.famp2017.ir) و یا مراجعه به نام کاربری famp_ir@ در شبکه های پیام رسان ثبت نام نموده و آثار خود را ارسال کنند.