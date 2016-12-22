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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات:

سند مرجع امنیت در حوزه دولت الکترونیک تدوین می شود

سند مرجع امنیت در حوزه دولت الکترونیک تدوین می شود

گرگان- رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات گفت: سند مرجع امنیت در حوزه دولت الکترونیک تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تسلیمی، ظهر پنجشنبه، در نشست «ایده شو، تجارت الکترونیک» که در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، با اعلام این خبر، اظهار کرد: سازمان فناوری اطلاعات کشور  با هدف ایجاد امنیت برای تولید کنندگان در یک ساختار یکسان در حوزه الکترونیک، ۱۴ سند مرجع در دست اقدام دارد که مهمترین آن سند مرجع امنیت در حوزه دولت الکترونیک است.

تسلیمی در ادامه افزود: رشد الکترونیک وIT جزو شاخصه های توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها است.

وی یادآور شد: حدود ۹۵ درصد مردم کشور در بستر حوزه الکترونیک مانند اینترنت و اینترانت فعالیت می کنند.

وی با اعلام اینکه در دنیا به شدت نحوه استفاده از فعالیتهای الکترونیک در حال گسترش است بیان کرد: در کشور هم جدیدا با استفاده از اپلیکیشن‌ها و برگزاری استارت آپ ها در حال حرکت به سمت الکترونیکی شدن هستیم، در این راستا شما ایده پردازان می بایست با تلاش و پشتکار، فعالیت‌های خود را ادامه بدهید تا کارایی بیشتر همراه با تسهیلگری در امورات مردم جامعه را شاهد باشیم.

گفتنی است این برنامه با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و پارک علم و فناوری استان گلستان برگزار شد.

کد مطلب 3856978

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