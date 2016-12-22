نگهداری کودکان بی سرپرست در دستور کار اداره بهزیستی پاکدشت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران پیش از ظهر پنج شنبه از کلینیک مددکاری شهرستان پاکدشت بازدید کرد.

در این بازدید حمیدرضا چوبداری معاون سیاسی و انتظامی پاکدشت و مجید دین پرور رئیس اداره بهزیستی این شهرستان، احمد خاکی را همراهی کردند.

دین پرور رئیس بهزیستی شهرستان پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بازدید با هدف بررسی فعالیت های بهزیستی در حوزه واگذاری پرونده های امور اجتماعی صورت پذیرفت.

وی در ادامه، بررسی شیوه نگهداری فرزندان بی سرپرست را مهم ارزیابی کرد و گفت: در این بازدید شیوه نگهداری فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست و ساماندهی موارد کودکان و زنان آسیب دیده نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

دین پرور افزود: در ادامه این بازدید نحوه فعالیت مهدهای کودک در شهرستان و چگونگی پرورش کودکان نوپا و نوباوه توسط معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.