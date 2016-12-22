کاهش ۲ هزار نفری جمعیت زندانیان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه امروز پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل زندان های کرمانشاه اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام در راستای بهبود وضعیت زندان ها تلاش خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تاکید بر توجه قضات به بحث مجازات های جایگزین حبس افزود: مقام معظم رهبری از وضعیت زندان های کشور راضی نیست و اینکه برای هر جرمی مجازات حبس لحاظ شود از دیدگاههای رهبر معظم انقلاب نیست.

وی با تاکید بر اینکه مجازات های جایگزین حبس باید برای جرایم خرد و با هدف اصلاح مجرم صورت گیرد، افزود: دیدگاه برخی قضات ما هنوز تغییر نکرده و همان دیدگاه سنتی که مجازات منحصر به حبس می شود را دارند و شاید این مسئله‌ی در فرهنگ دارد که بگذرد مجرمی زندان نورد مجازات نشده است.

عدالتخواه با بیان اینکه باید هنگام صدور مجازات زندان برای افراد مجرم عاقبت کار را نیز در نظر گرفت، گفت: اسلام موارد بسیار محدود و انگشت شمار در خصوص صدور مجازات زندان برای مجرمان دارد.

وی با بیان اینکه جرم پدیده‌ای است که عوامل مختلفی در شکل گیری آن نقش دارد، گفت: مسئله جرم از صدر اسلام بوده و خواهد بود اما دیدگاه برخورد با مجرم باید اصلاح شود.

عدالتخواه با تاکید بر توجه به مجازات های جایگزین حبس و زندان افزود: در جرائمی که مخل امنیت اجتماع است چاره ای نیست که فرد مجرم در زندان نگهداری و اصلاح شود اما ما حق نداریم فقط زندانی را در حصار نگهداریم.

وی با اشاره به تغییر و تحولات مثبت در زندان‌ها گفت: توجه به فعالیت های قرآنی قطعا در اصلاح زندانیان موثر بوده است و در استان کرمانشاه نمونه ای داریم که یک زندانی محکوم به اعدام قبل از اعدامش وصیت نامه ای را نوشته و در آن به خانواده اش سفارش کرده که حداقل روزی یک صفحه قرآن بخوانند.

عدالتخواه با اشاره به اقدامات سازنده ریاست زندان های کشور در بحث اصلاح مجرمین بیان کرد: قضات ابتدا به ساکن نباید حکم زندان صادر کنند و قبح زندان و ترس و واهمه ای که افراد دارند نباید شکسته شود.

وی با تاکید بر اینکه به صورت محدود و در حد ضرورت نیاز به زندان داریم، افزود: اگر کسی ضامن و سند داشت و ابتدا به ساکن به زندان رفت خلاف شرع و دیدگاه رهبری عمل کردیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در خصوص مجازات های جایگزین حبس گفت: در برخی کشورها افراد مجرم را به نظافت به عنوان مجاراتی جایگزین حبس محکوم می کنند.

وی گفت: در استان ما بیشتر از ۱۲۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عام المنفعه در شهرداری و منابع طبیعی صادر شده است.

عدالتخواه گفت: در دیدگاه جرم شناسی این موضوع مظرح است که اگر بخواهیم جرم کاهش یابد باید فرد علاقه مند به محیط شود و وقتی جریمه و زندان جواب نمیدهد باید این دیدگاه را تغییر بدیم.

وی بیان کرد: از زمان مسئولیت اینجانب هیچ وقت افزایش آمار زندانی نسبت به دوره های قبل نداشتیم و از سال ۹۳ تا کنون کاهش ۲ هزار نفری زندانیان را در استان داشتیم.