۲۸ هزار هکتار از اراضی استان به سیستم نوین آبیاری مجهز می شوند

رضا نجفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال ۳۰۸ میلیارد ریال اعتبار به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران و تامین اعتبار طرح های درحال اجرای سیستم های نوین آبیاری به سازمان جهادکشاورزی استان پرداخت شده است.

وی افزود: از این میزان اعتبار ۲۳۱ میلیارد ریال به صورت نقدی و۷۷ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه اسلامی تامین شده است.

وی گفت: در راستای اجرای تعهدات سفر ریاست جمهوری به استان، تا پایان سال جاری بالغ بر۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار خواهندشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با اجرای این میزان سیستم آبیاری تحت فشار تا پایان سالجاری ۲۸ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان به سیستم نوین آبیاری مجهز می شوند.