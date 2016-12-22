به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیگلری امروز پنجشنبه در مراسم معارفه خود که در محل دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: کار اصلاح و تربیت زندانی نیاز به فعالیت جدی دارد و از سوی دیگر کار زندانبانی سخت و پرمشقت است.

مدیر کل زندان های کرمانشاه با اشاره به دلایل بزهکاری از نگاه جرم شناسان و روانشناسان افزود: باید پاسخ علمی به دلایل بزه داشته باشم تا در بازسازی شخصیت زندانی تاثیر گذار باشد.

وی تمسک به آموزه‌های دینی، حفظ کرامت زندانی، تلاش مضاعف در راستای اصلاح و تربیت زندانی را از موارد لازم توجه دانست و بیان کرد: باید این موارد را بکار گیریم تا به وضعیت مطلوب دست یابیم.

بیگلری کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اهداف مورد توجه دادگستری استان دانست و بیان کرد: طی دو سال گذشته ۲۳ درصد کاهش جمعیت کیفری در زندان های استان داشتیم.

وی افزود: در ۱۵ سال گذشته ورودی زندان های استان ۲۰ هزار نفر بود و سال گذشته این میزان به ۱۱ هزار نفر رسید همچنین طی ۹ ماهه امسال ۸ درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم.

اژدراسدبگی، مدیر کل سابق زندان های کرمانشاه نیز در این مراسم با تقدیر از همه همکاران سازمان زندان‌ها و دادگستری و دستگاه های اجرای استان گفت: از استانداری نیز که در شرایط سخت ما را در اولویت تزریق اعتبار قرار دادند جای تشکر دارد.

وی با تقدیر از خدمات ریاست دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: اجرای فعالیت های قرآنی از کارهای خوب و سازنده در زندان بوده و در این راستااجرای طرح ارزشی و معنوی حبل المتین، طرح نور المبین، تألیف قلوب و... دستاوردهای بسیار مثبتی داشته است.

اسدبگی گفت: در جلسه ای که با عنوان تالیف قلوب در استان برگزار شد ۲۳ نفر از زندانیان محکوم به قصاص رضایت خانواده های شاکی را گرفتند.

وی همچنین پرسنل اداره کل زندان ها را نیروهایی شایسته، علمی و توانمند دانست و گفت: می توان از ظرفیت این نیروهای توانمند استفاده کرد و این عزیزان شایسته پذیرش پست های کلیدی هستند.