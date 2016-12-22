الگوی مناسب حجاب و عفاف برای نسل جوان ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده ظهر پنج شنبه در جلسه صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه استان اردبیل وضعیت مطلوبی در موضوع حجاب و عفاف دارد اما لازم است الگوی مناسبی برای حجاب و عفاف ارائه شود.

وی با بیان اینکه در استان هم خانواده‌ها و هم مسئولان به مقوله حجاب و عفاف توجه ویژه دارند، اضافه کرد: در مقابل در سه‌ماهه تابستان با ورود گردشگران وضعیت مطلوبی در حجاب و عفاف دیده نمی‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید به اینکه این اداره کل موضوع ترویج فرهنگ حجاب و عفاف را در محورهای مختلف دنبال می‌کند، اضافه کرد: از جمله توجه به منویات رهبری در برنامه‌های فرهنگی و قرآنی مورد تأکید است.

ستوده افزود: استفاده از ظرفیت جمعیت زنان فرهیخته و استفاده از فضای مجازی نیز در موضوع حجاب و عفاف به کار گرفته می‌شود و علاوه بر این بهره‌گیری از توان رسانه و مطبوعات موردتوجه سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی به اجرای برنامه‌های بین دستگاه‌های نیز اشاره کرد و گفت: از جمله برگزاری گفتمان‌های دانشجویی در دانشگاه‌های استان و برگزاری برنامه‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها در دستور کار است.