ثبت جهانی و ملی آثار تاریخی کشور تاثیر چندانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حائری مازندرانی ظهر پنجشنبه در همایش بررسی وضعیت و حفظ آرامستان دارالسلام شیراز تاکید کرد: اینکه بخواهیم به دنبال ثبت ملی و یا بین المللی آثار تاریخی و قدیمی کشور باشیم بی فایده است.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ خیری از اینگونه مراکز و آثار ثبت شده ندیدیم در حالیکه اگر مردم از اینگونه موارد حمایت کنند به طور حتم موفق می شویم.

محقق گورستانهای تاریخی ایران تصریح کرد: برای حفظ و نگهداری اینگونه آرامستانها به جای توجه به ثبت ملی و بین المللی باید عزم محلی داشته باشیم.

حائری افزود: عزم مردمی و حفظ ارتباطات مردم با اینگونه مکانها در روند نگهداری بسیار تاثیرگذار است که متاسفانه امروز بسیاری از این ارتباطات کمتر شده است.

عضو موسس ایکوموس ایران ادامه داد: امروز در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله تهران افراد قدیمی همسایه با این گورستانها رفته اند و جوانان نیز شناختی از این اثر ندارند که بخواهند از آن دفاع کنند.

وی تاکید کرد: راه اندازی تشکل های مردمی برای حفظ این گورستانها بسیار ضروری است زیرا همانگونه که برخی از آثار تاریخی به دلیل حمایت تشکل های مردمی حفظ شد باید گورستانها نیز از این طریق حفظ شود.