خداداد می خواهد شادی ما را بهم بزند/ برای نیم فصل تغییرات داریم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکویج در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر سیاه جامگان مشهد در هفته پانزدهم لیگ برتر گفت: این مسابقه آخرین بازی ما در نیم فصل محسوب می شود. در ابتدا دوست دارم از هواداران تشکر کنم که در نیم فصل حمایت کردند و بازیکن دوازدهم ما بودند. از همه هواداران دعوت می کنم تا در بازی فردا در ورزشگاه حضور داشته باشند تا قهرمانی نیم فصل را جشن بگیریم.

وی افزود: من همیشه احترام خاصی برای حریفان قائلم و می دانید که نتیجه ممکن است به هر شکلی رقم بخورد. اگر به خاطر داشته باشید بازی آخر با سیاه جامگاه آنها یک بازیکن اضافه داشتند و کیفیت خودشان را نشان دادند.

برانکو ایوانکوویچ خاطر نشان کرد: مربی تیم حریف خداد عزیزی است که یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ ایران است و مربی باهوش و عاقلی است و همه تلاشش را خواهد کرد که شادی ما را بر هم بریزد. من نمی خواهم انکار کنم که بگویم ما تیم بهتری نسبت به سیاه جامگان هستیم. این مسابقه در خانه ما برگزار می شود و ما از سهم قهرمانی مان کوتاه نخواهیم آمد. البته کسی فکر نکند ما کوتاه خواهیم آمد اما هدفمان تنها پیروزی است. ما امید عالیشاه را در اختیار نداریم همچنین دو بازیکن اوکراینی در طول هفته سرما خورده بودند خوشبختانه بیرانوند به آمادگی کامل رسیده است و هر کسی که در ترکیب باشد امیدوارم تاثیرش را بگذارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با اینکه ممکن است بازیکنان، تیم سیاه جامگان را دست کم بگیرند گفت: آقای عزیزی مربی بسیار باهوش و عاقلی است. و یکی از بزگترین بازیکنان تاریخ ایران بوده است. اما همانطور که گفتم در کنار تمام تعاریف هدفمان فقط پیروزی است. طبیعی است که ما اصلا به این موضوع فکر نمی کنیم که بازیکنانم بخواهند حریفمان را دست کم بگیرند به خاطر همین موضوع به بازیکنانم افتخار می کنم.

وی در رابطه با اینکه از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس امید عالیشاه و احمد نوراللهی بی تعصب خوانده شدند، اظهار کرد: خوشبختانه من روزنامه نمی خوانم. همیشه حوالی بازیکنان تفاسیر مختلفی بوجود می آید. این دو بازیکن به پرسپولیس خدمات زیادی کردند و این تصمیم خودشان است که می خواهند به سربازی بروند. این موضوع یک بدهی است که بازیکنان باید به وطن شان ادا کنند.

وی در رابطه با جدایی محمد انصاری و بازگشت مهرداد کفشگری به پرسپولیس اظهار کرد: هنگامی که زمان نقل و انتقالات می رسد همیشه چنین بحث هایی مطرح می شود برخی اطلاعات نیمه صحیح و برخی اطلاعات دروغ هم مطرح می شود در برخی رسانه ها نوشته اند که رفتن انصاری قطعی شده است این در صورتی است که این بازیکن در این باره اصلا صحبتی نکرده است. به خاطر همین انتشار خبر دروغ این بازیکن از این منبع خبری شکایت خواهد کرد. انصاری هیچ کجا نمی رود و هدفش انتشار کنندگان این بود که تیم و بازیکن را تمرکزشان به هم بریزند و این هدف آنها بود انصاری هم حق دارد شکایت کند. اگر کسی قرار است برود یا بیاید اطلاعات رسمی را باید از باشگاه بگیرید اما این گمانه زنی ها در رسانه ها و مطبوعات طبیعی است.

سرمربی پرسپولیس در رابطه با برنامه های پرسپولیس برای نیم فصل گفت: ما پیش بینی اردوی امارات را نداشتیم و قصد داریم که برای بازی میهمان دعوت کنیم و تیم هایی که برای اردو به قطر و امارات می آیند آنها را به تهران دعوت کنیم. هنوز نمی دانیم که برنامه های بازیهای لیگ چگونه است.

وی تصریح کرد: برنامه ای برای تقویت تیم داریم اما این مسئله آسان نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکنانش را برای تیم ملی خواهد فرستاد یا خیر گفت: من اطلاعات کافی را راجع به این اردو ندارم. باید ببینم برنامه چه هست و بعدا نظرم را اعلام کنم. در رابطه با بازیکنان باید بگویم که همیشه آنها در اختیار تیم ملی خواهند بود و هیچ مخالفتی از سوی باشگاه برای آنها نمی شود.

سرمربی پرسپولیس اظهار کرد: ما رادوشویچ را به این خاطر آوردیم که دو دروازه بان ممتاز داشته باشیم شما هیچ وقت نمی دانید که چه اتفاقی خواهد افتاد و خوشحالم که رادو شویچ خیلی زود خودش را با محیط تطبیق داد و بازیکنان هم او را خوب پذیرفتند. از بابت بیرانوند هم خوشحالی که او خوب شده است در رقابت برای حضور در ترکیب اصلی قرار دارد.

برانکو در رابطه با اینکه با اوکراینی ها ادامه همکاری خواهید داد یا خیر گفت: چطور شما فکر می کنید این بازیکنان ضعیف بوده اند. این بازیکنان مثبت بوده اند برای رقابت در ترکیب اصلی بوده اند. آنها موفق بوده اند چون ما تنها یک بازی از ۱۴ بازی را باخته ایم.

وی تصریح کرد: شنبه تا چهارشنبه را به بازیکنان استراحت دادیم و چهارشنبه دور جدید تمرینات پرسپولیس آغاز می شود.