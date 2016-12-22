به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران آموزشوپرورش استان اردبیل تصریح کرد: اینکه پژوهشی کنج کتابخانه باقی بماند پذیرفته نیست و نباید از کارکرد عملیاتی یک پژوهش برای توسعه و پیشرفت غفلت کرد.
وی افزود: با وجود رشد علم و دانش پژوهش با افت کیفی همراه است و به نظر میرسد تعدد و افزایش کمی بیش از رشد کیفی موردتوجه بوده و بیشتر پژوهشها عملاً استفاده نمیشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان با تأکید به اینکه پژوهش مطلوب میتواند پاسخ علمی برای یک مسئله ارائه دهد، اضافه کرد: به ویژه در صورتی که پژوهش با اختصاص زمان مناسب و به شکل علمی انجام شود، بیشک دستاوردهای تأثیرگذاری خواهد داشت.
ناصری یکی از حوزههای حساس و نیازمند پژوهش را آموزشوپرورش دانست و گفت: متأسفانه در بدنه آموزشوپرورش اعتبارات قابل قبولی برای بخش پژوهش اختصاص نمییابد و این در حالی است که پژوهش بخشی از پویایی آموزشوپرورش است.
وی به ضرورت سرمایهگذاری دستگاهها و نهادها در حوزه پژوهش تأکید و اضافه کرد: انتظار میرود بخش خصوصی نیز به مقوله سرمایهگذاری حوزه پژوهش ورود کرده و حمایت مناسبی از پژوهشگران صورت گیرد.
نظر شما