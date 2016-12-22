استفاده از توان مردم و بخش خصوصی تنها راه رفع مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفار شجاع ظهر پنجشنبه در همایش سراسری مجمع مشورتی توسعه استان‌های کشور، گفت: مجمع مشورتی استان‌ها به دنبال پر کردن خلا بین مردم و دولت است و هدف آن این است که از مردم و سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در ۳۱ استان، ۴۰۰ شهرستان و ۵۰ هزار عضو دارند.

دبیر مجمع مشورتی توسعه استان‌های کشور با اشاره به اینکه با تمامی مشکلات مالی دولت فعالیت های مناسبی داشته است، گفت: دولت حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارد اما در بخش هایی مانند سلامت از هیچگونه حرکتی کوتاهی نکرده است.

شجاع تصریح کرد: ۸ هزار میلیارد تومان از درآمد یارانه ها به بخش سلامت اختصاص داده شد در حالیکه مشکلات دیگر و چالش های دیگری نیز وجود دارد که باید برای آنها نیز اعتبار گذاشت.

وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته وضعیت نامناسب مالی را تجربه کرده ایم، گفت: اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه در سال‌های آینده به کل کشور خواهد رسید بنابر این باید به سرعت برای این مهم فکری کرد.

دبیر مجمع مشورتی توسعه استان‌های کشور تاکید کرد: امسال باید حداقل ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دریاچه ارومیه اختصاص داده می شود اما چنین بودجه ای در اختیار نیست.

شجاع تصریح کرد: در بخش بیمه کشاورزان و موضوعات مختلف خشکسالی نیز این مهم وجود دارد که باید اعتبارات مختلف را در نظر گرفت اما به دلیل نبود بودجه ممکن نمی شود.

وی یادآور شد: تنها راه رفع این مشکلات استفاده از توانمندی بخش خصوصی و مردم است که با جذب سرمایه گذار برای رفع این مشکلات حرکت کرد.