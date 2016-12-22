روستای زیارت از نقاط زلزله خیز گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، صادقعلی مقدم، ظهر پنجشنبه در نشست با خبرگزاری های استان گلستان، ضمن یادآوری سالروز زلزله بم، اظهار کرد: بشر نتوانسته زمان وقوع زلزله را پیش بینی کند اما با استفاده از علوم مختلف می تواند احتمال دهد وقوع زلزله متناسب با شرایط اقلیم منطقه چگونه است و بر همین اساس کشور ما در یکی از نقاط زلزله خیز واقع شده است.

وی با تاکید بر این که مساله زلزله باید در تصمیم گیری های کشور لحاظ شود، گفت: بخشی از مسئولیت ایمن سازی بر دوش دولت است و باید در مقاوم سازی ساختمان ها و مهمتر از همه انتخاب سکونتگاه های استاندارد تلاش کند، اما بخش دیگر بر عهده مردم است.

مقدم با بیان اینکه به مساله ایمن سازی توسط دولت در گذشته توجه زیادی نشده است، افزود: به دلیل برخی تصمیم ها ممکن است در آینده شاهد افزایش خسارت های زلزله و آسیب پذیری بیشتر نسبت این واقعه طبیعی باشیم.

وی نقش برنامه ریزی را در کاهش آسیب پذیری بسیار مهم بر شمرد و ادامه داد: گلستان از نظر زلزله دارای نقاط بحرانی بسیاری است و متاسفانه به دلیل ناآگاهی شاهد ساخت و ساز در این مناطق هستیم.

ایجاد فرهنگ ساخت و ساز ایمن در کشور ضروری است

وی روستای زیارت در گرگان را یکی از نقاط پر ریسک زلزله دانست و گفت: باید فرهنگ ساخت و ساز ایمن و انتخاب درست محل زندگی در کشور ایجاد شود ولی در حال حاضر از این نظر دچار ضعف هستیم و نتوانستیم به درستی فرهنگ سازی کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان اظهار کرد: کشور مانند چین که ارتش بسیار قدرتمندی دارد و در تمام بحران ها این اترش نقش کلیدی ایفا می کند، برنامه ریزی خود را بر روی آموزش مردم قرار داده و تلاش کرده با کمک آن ها در عبور از بحران ها موفق بیرون آید.

وی ادامه داد: متاسفانه ما فقط به مردم آموزش داده ایم که چه دستگاهی چه کمکی می کند و این حس نیاز در مردم ایجاد نشده که خودشان می توانند در بحران ها برای مدیریت و کاهش آسیب ها موثر باشند.

وی نقش مردم را بخصوص در حوادث بزرگ بسیار کلیدی دانست و تصریح کرد: رسانه باید کمک کنند تا بتوانیم در آموزش به مردم و همچنین اطلاع رسانی صحیح هنگام حوادث موفق باشیم.