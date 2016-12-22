  1. استانها
  2. قم
۲ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

آیت الله نوری همدانی:

اجرای دستورات اسلامی فقر را از بین می‌برد/ جریمه دیرکرد ربا است

اجرای دستورات اسلامی فقر را از بین می‌برد/ جریمه دیرکرد ربا است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: فقر در اسلام جایگاهی ندارد و اگر برنامه‌های اقتصادی اسلام در جامعه اجرا شود فقر از بین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر پنج‌شنبه در دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه باید شکرگذار باشید که به فقرا خدمت‌رسانی می‌کنید، گفت: خدمات کمیته امداد بر کسی پوشیده نیست و همواره باید در راستای رفع مشکلات مردم گام برداشت.

وی در ادامه فقر را یکی از فاجعه‌های بزرگ بشری نام برد و ادامه داد: فقر علم و عقل را کم می‌کند زیرا فرد فقیر قدرت این را که به تحصیل بپردازد ندارد و از سویی دیگر آدم فقیر مورد تکریم و احترام مردم قرار نمی‌گیرد و حتی در وطن خود هم ممکن است غریب باشد.

استاد برجسته حوزه در ادامه با بیان اینکه در اسلام فقر وجود ندارد، اظهار کرد: اسلام برای همه چیز دارای دستورات است و چنانچه برنامه‌های اقتصادی اسلام اجرا شود دیگری فقری وجود نخواهد داشت و در حال حاضر باید دست‌هایی به کار بیفتد تا فقر را از بین ببرند.

وی در ادامه بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تأکید کرد و ادامه داد: باید معروف را اشاعه داد و منکرها را نابود کرد و این دو دارای گستره وسیعی هستند و هر چه که ارزش باشد، معروف است و آنچه که ضد ارزش باشد منکر است.

آیت الله نوری همدانی در ادامه از بین بردن فقر را اقدامی اجتماعی عنوان و افزود: تلاش برای از بین بردن فقر هم در راستای ترویج امر به معروف است و کمیته امداد نیز باید در راستای انجام به وظایف خود معروف‌ها را عملی و از منکرها جلوگیری کند.

وی همچنین به بانک‌ها و مسئله ربا اشاره کرد و ابراز داشت: بانک‌ها در مقابل پول، پول دریافت می‌کنند که این ربا است، پرداخت پول باید در مقابل کار باشد.

استاد درس خارج فقه حوزه ادامه داد: پول‌های زیاد در بانک‌های تجمیع شده است در حالی که این پول‌ها اگر وارد چرخه صنعت و کشاورزی شوند باعث رونق اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به دریافت جریمه دیرکرد در بانک‌ها، اظهار داشت: اسلام به شکل جدی با ربا مخالف است و این جریمه دیر کردها هم ربا است و هر کسی که از ما در این زمینه سئوال می‌کند ما می‌گوییم که جریمه دیرکرد ربا است اما بانک‌ها گوش نمی‌دهند و کار خود را می‌کنند که همه این‌ها باعث فقر می‌شود.

کد مطلب 3857108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها