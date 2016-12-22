به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه باید شکرگذار باشید که به فقرا خدمترسانی میکنید، گفت: خدمات کمیته امداد بر کسی پوشیده نیست و همواره باید در راستای رفع مشکلات مردم گام برداشت.
وی در ادامه فقر را یکی از فاجعههای بزرگ بشری نام برد و ادامه داد: فقر علم و عقل را کم میکند زیرا فرد فقیر قدرت این را که به تحصیل بپردازد ندارد و از سویی دیگر آدم فقیر مورد تکریم و احترام مردم قرار نمیگیرد و حتی در وطن خود هم ممکن است غریب باشد.
استاد برجسته حوزه در ادامه با بیان اینکه در اسلام فقر وجود ندارد، اظهار کرد: اسلام برای همه چیز دارای دستورات است و چنانچه برنامههای اقتصادی اسلام اجرا شود دیگری فقری وجود نخواهد داشت و در حال حاضر باید دستهایی به کار بیفتد تا فقر را از بین ببرند.
وی در ادامه بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تأکید کرد و ادامه داد: باید معروف را اشاعه داد و منکرها را نابود کرد و این دو دارای گستره وسیعی هستند و هر چه که ارزش باشد، معروف است و آنچه که ضد ارزش باشد منکر است.
آیت الله نوری همدانی در ادامه از بین بردن فقر را اقدامی اجتماعی عنوان و افزود: تلاش برای از بین بردن فقر هم در راستای ترویج امر به معروف است و کمیته امداد نیز باید در راستای انجام به وظایف خود معروفها را عملی و از منکرها جلوگیری کند.
وی همچنین به بانکها و مسئله ربا اشاره کرد و ابراز داشت: بانکها در مقابل پول، پول دریافت میکنند که این ربا است، پرداخت پول باید در مقابل کار باشد.
استاد درس خارج فقه حوزه ادامه داد: پولهای زیاد در بانکهای تجمیع شده است در حالی که این پولها اگر وارد چرخه صنعت و کشاورزی شوند باعث رونق اقتصادی میشود.
وی با اشاره به دریافت جریمه دیرکرد در بانکها، اظهار داشت: اسلام به شکل جدی با ربا مخالف است و این جریمه دیر کردها هم ربا است و هر کسی که از ما در این زمینه سئوال میکند ما میگوییم که جریمه دیرکرد ربا است اما بانکها گوش نمیدهند و کار خود را میکنند که همه اینها باعث فقر میشود.
نظر شما