توسعه استان زنجان در بخش های مختلف نیازمند همدلی و کار جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنج شنبه در همایش بررسی موانع پیش روی توسعه استان زنجان در سال اقتصادی مقاومتی، با بیان اینکه استان زنجان دارای ظرفیت های خوبی برای توسعه است، افزود: باید از همه ظرفیت هایی موجود برای توسعه استان استفاده کرد و نسبت به رفع چالش ها در این مسیر با برنامه ریز ی منسجم و هدفمند حرکت کرد.

وی با بیان اینکه کار جمعی، روحیه جمعی می‌خواهد، ادامه داد: تلاش و دلسوزی دانشمندان و اساتید تنها راه خروج از بن‌بست و چارچوب اقتصاد فعلی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: توسعه استان در بخش های مختلف نیازمند همدلی و کار جمعی است و باید همه آحاد جامعه برای توسعه استان یکدل باشند.

خاتمی ادامه داد: در چند دوره گذشته کار علمی و حجیمی نیز در خصوص همایش سرزمینی و توسعه صورت گرفت که با توجه به اهداف بلند و امکانات مالی و علمی توانست ثمرات خوبی داشته باشد.

همچنین رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: یکی از پایه‌های توسعه ماندگار، توسعه پایدار است و توسعه‌ای که در همه بخش‌هایش به طور متوازن حرکت کند و در این راستا باید همواره مباحث طبیعت دوستی نیز مورد توجه قرار گیرد.

یدالله رجایی افزود: صنعت همواره ارتباط ناگسستنی با دانشگاه‌ها دارد و دانشگاه‌ها منشا و مبدا تفکرات جدید همراه با تکنولوژی هستند که برای توسعه و رشد اقتصادی می‌توانند موثر باشند.

وی با بیان اینکه کنار توسعه همیشه رشد اقتصادی مطرح است ولی رشد اقتصادی هر توسعه‌ای را به همراه ندارد، ادامه داد: در کنار توسعه اقتصادی باید به توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز توجه داشت.