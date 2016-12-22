طلب ۲۲۰۰میلیارد ریالی مراکز درمانی هرمزگان از سازمانهای بیمه گر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین داودی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متوسط رشد بودجه بهداشت و درمان استان هرمزگان در سال آینده ۲۱.۵ درصد است، بیان داشت: مهمترین مشکل شهر بندرعباس عدم تناسب توسعه صنعت و خدمات به خصوص در حوزه بهداشت و درمان است. این عدم تناسب شکاف خدماتی عمیقی در استان هرمزگان بوجود آورده است.

داودی عنوان کرد: توسعه بهداشت و درمان در استان هرمزگان با فعالیت های اقتصادی و صنعتی متناسب نیست و شاهد عقب افتادگی ارائه خدمات در استان هرمزگان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بابیان اینکه قرار است مبلغ کمی از بدهی مرتبط با سال ۹۴ به دانشگاه علوم پزشکی استان پرداخت شود، خاطرنشان کرد: این پرداختی هم از محل بدهی های سازمان بیمه سلامت است در حالی که بیشتر طلب علوم پزشکی از تامین اجتماعی، کمیته امداد و نیروهای مسلح است.

داودی بابیان اینکه بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان در شهرستانهای استان ندارد، بیان داشت: دو بیمارستان و مرکز درمانی توسط بخش خصوصی در بندرعباس ایجاد شده است و هیچ تمایلی میان سرمایه گذاران برای حضور در سایر شهرستانهانیست.