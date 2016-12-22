حوزه علمیه آماده همکاری فرهنگی با کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار رئیس و جمعی از مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) که بعد از ظهر پنج‌شنبه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: حوزه‌های علمیه و جامعه المصطفی العالمیه آماده همکاری در بخش فرهنگی با کمیته امداد هستند.

وی افزود: رویکرد فرهنگی به مقوله خدمت رسانی و خدمت رسانی فرهنگی دو راهبرد مهم است که با توجه به اینکه مرکز مسائل فرهنگی امروز در قم افتتاح شد می‌تواند نقش کمک رسان فرهنگی در کشور را ایفا کند و می‌توان کارگروه مشترکی را با حوزه‌های علمیه تشکیل و آموزش‌های لازم را جهت تعامل با کمیته امداد به مبلغان ارائه داد.

امام جمعه قم عنوان کرد: هویت کمیته امداد را باید اسلامی، انقلابی، ممتاز و ویژه دید که این ویژگی‌ها باید در این نهاد روز به روز صیانت و عمق بیشتری پیدا کند و این نهاد نیز مانند جهاد سازندگی و بسیج حفظ شود.

تجربه کمیته امداد به جهانیان ارائه شود

وی با بیان اینکه کمیته امداد نظریه انقلاب اسلامی است که باید از این تجربه انقلاب صیانت کنیم، ادامه داد: این تجربه و نگاه را باید به کشورهای دیگر هم انتقال داد تا از نیازمندان دستگیری شود که منظور بردن اعتبارات نیست.

آیت الله اعرافی افزود: ۵۰ هزار غیرایرانی از حدود ۱۴۰ کشور برای فراگیری علوم اسلامی به جامعه المصطفی العالمیه می‌آیند که می‌توان بسته‌هایی را تهیه و در خدمت آنان قرارداد تا این تجربه به کشورهای دیگر انتقال پیدا کند زیرا دستگیری از نیازمندان امری انسانی و بشری است که خوب است تا به شکل و سیاق کمیته امداد گسترش پیدا کند.

ارتباط حوزه و کمیته امداد باید نظام‌مند شود

وی با اشاره به اینکه روحانیت در طول تاریخ ضمن دستگیری معنوی و هدایتگری در بحث معیشت نیازمندان هم در مساجد پیش قدم بودند و تعامل کمیته امداد با روحانیت می‌تواند استمرار داشته باشد، اضافه کرد: در مجموع بیش از هزار حوزه علمیه خواهران و برادران و مدارس علمیه و موسسات فرهنگی در کشور وجود دارد و با احتساب مساجد کشور می‌توان همکاری خوبی با کمیته امداد داشت که باید این ارتباط را نظام‌مند و عمیق کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور تأکید کرد: ‌ فقه و اخلاق امدادرسانی نیز یکی از مسائلی است که در این زمینه حوزه‌های علمیه و کمیته امداد می‌توانند همکاری داشته باشند و حتی تحقیقاتی در این راستا انجام شود زیرا اسلام نظریه‌های مهمی را در این خصوص دارد.

تجربه‌های کمیته امداد باید مدون شود

وی با تاکید بر اینکه تجربه‌های کمیته امداد باید مدون شود، گفت: در سطح کلان نیز شایسته است تا هماهنگی با دستگاه‌های ذی ربط و مرتبط بیشتر شود.

آیت الله اعرافی ادامه داد: با تشکیل وزارت رفاه انتظار بود که این مقوله بهتر پیش رود و هرچند مسئولان این وزارتخانه اقداماتی را انجام دادند اما به نظر می‌رسد که انسجام بیشتری نیاز است.

نباید خدشه‌ای به کرامت انسان‌ها وارد شود

وی با بیان اینکه توانمندسازی و خروج پرونده‌های کمیته امداد کار ارزشمند و مورد تأکید اسلام است، ‌ گفت: نظام مالیاتی و بانکداری اسلامی باید به گونه‌ای باشد که کسی به جایی رو نیاندازد و پناه نبرد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه با تصریح بر این که نیاز به امداد در موارد استثنایی باید باشد، ادامه داد: ‌ اسلام تاکید دارد که حتی اندکی خدشه‌ای به کرامت انسان‌ها وارد نشود و همه بی‌نیاز باشند و توانمندسازی در کل نظام باید تقویت شود که راه آن عمل به اقتصاد مقاومتی است.

برای کاهش آسیب‌ها فرهنگ کار و تلاش باید میان مردم نهادینه شود

آیت الله اعرافی گفت: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش تعداد مددجویان کمیته امداد فرهنگ کار و تلاش، کارآفرینی و استقلال طلبی باید میان مردم نهادینه شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی که مقام معظم رهبری بر کاهش آن تأکید دارند باید مدنظر قرار گیرد و بخشی از مجموعه کمیته امداد که آسیب‌هایی بر آنان وارد است از زیر آسیب‌های اجتماعی خارج شوند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال حاشیه نشینی آسیب بزرگ و تأثر برانگیزی است هر انسان با وجدان سالم باید بر این مسئله بگرید که چند میلیون هموطن وی در حاشیه زندگی می‌کند برای معالجه آن وظیفه شرعی و انسانی همه مردم است و دولت نیز وظیفه حساسی در این زمینه دارد.

تقویت موسسات مردمی کمیته امداد را به اتاق فرمان تبدیل می‌کند

آیت الله اعرافی بیان کرد: با تقویت موسسات مردمی عام و تخصصی که در بخش‌های معینی امدادرسانی می‌کنند به روزی می‌توان رسید که کمیته امداد نقش اتاق فرمان مدیریتی و فرهنگی را داشته باشد و کارها به دست مردم به صورت پایگاه‌های محله‌ای و جمع و جور و به دور از بروکراسی‌های پیچیده و دست و پاگیر انجام شود که این اقدام درست و شدنی است.

وی ابراز داشت: کمیته امداد می‌تواند مدعی و دارای طرح برای نظام اقتصادی کشور باشد و تسهیلات عادلانه و بدون پارتی بازی‌ها و اختلاس‌ها را ارائه دهد و بانک واسطه برای ارائه تسهیلات این نهاد باشد.

حقوق‌های نجومی زندگی مردم و آبروی انقلاب را نشانه گرفته است

امام جمعه قم در ادامه گریزی به حقوق‌های نجومی زد و گفت: حقوق‌های نجومی ننگی برای جامعه و فراتر از اختلافات سیاسی و جناحی است که زندگی مردم و آبروی نظام و انقلاب را نشانه گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت استان قم نیز گفت: مسئولان باید برای قم حساب ویژه‌ای باز کنند نه به عنوان رانت اضافه به این شهر بلکه به عنوان جایی که به سراسر کشور خدمت می‌دهد و هزاران طلبه ایرانی و خارجی در این شهر مبلغ اسلام می‌شوند که این اقدام خدمتی به همه کشور و علاقمندان به مکتب اسلام است لذا بخش‌های مختلف و ادارات کل این استان باید ممتاز دیده شوند و توجه ویژه‌ای به قم شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پایان گفت: کمیته امداد رویکرد راهبردی به روز و مبنتی بر واقعیت دارد با حفظ هویت انقلابی و دینی و با عنایت ویژه امام و رهبری که سرمایه بزرگی است امیدوارم خدمتگذاران خوبی باشیم که خدمت به مردم بالاترین نعمت است.