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۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۳۴

حبیبی در گفتگو با مهر:

اصولگرایان به عقل جمعی برای انتخاب نامزد نهایی تمکین کنند

اصولگرایان به عقل جمعی برای انتخاب نامزد نهایی تمکین کنند

دبیرکل حزب موتلفه با بیان اینکه اصولگرایان باید با یک نامزد وارد میدان رقابت شوند، گفت: احزاب می توانند نامزد داشته باشند اما بعداز ائتلاف باید به عقل جمعی برای انتخاب نامزدنهایی تمکین کنند.

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: معتقدم تشکل های اصول گرا حق دارند یک نامزد برای انتخابات ۹۶ داشته باشند و تا اینجا من عیبی به این اقدام تشکل های اصول گرا نمی بینیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، تاکید کرد: معتقدیم که اصولگرایان باید با یک نامزد وارد میدان رقابت و انتخابات ۹۶ شوند و طبیعتا لازمه کار این است که اصول گرایان به وحدت و ائتلاف کامل برسند.

وی افزود: هر تشکلی می تواند نامزد داشته باشد ولی این نامزد را باید در آن ائتلاف احتمالی آینده اصول گرایان مطرح کنند و در آن ائتلاف یک شاخص هایی را در نظر بگیرند که بر اساس آن شاخص ها به گزینه نهایی برسند.

حبیبی خاطرنشان کرد: تشکل ها تا این مرحله می تواند نامزد داشته باشد به شرط آنکه به ائتلاف بپیوندند و به عقل جمعی برای انتخاب نامزد نهایی تمکین کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ساز و کار این ائتلاف مشخص شده است، گفت: تاکنون ساز و کار آن نهایی نشده ولی مذاکراتی بین اصولگرایان هم داخل خودشان و هم خارج خودشان در حال شکل گرفتن است.

کد مطلب 3857174

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