اصولگرایان به عقل جمعی برای انتخاب نامزد نهایی تمکین کنند

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: معتقدم تشکل های اصول گرا حق دارند یک نامزد برای انتخابات ۹۶ داشته باشند و تا اینجا من عیبی به این اقدام تشکل های اصول گرا نمی بینیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، تاکید کرد: معتقدیم که اصولگرایان باید با یک نامزد وارد میدان رقابت و انتخابات ۹۶ شوند و طبیعتا لازمه کار این است که اصول گرایان به وحدت و ائتلاف کامل برسند.

وی افزود: هر تشکلی می تواند نامزد داشته باشد ولی این نامزد را باید در آن ائتلاف احتمالی آینده اصول گرایان مطرح کنند و در آن ائتلاف یک شاخص هایی را در نظر بگیرند که بر اساس آن شاخص ها به گزینه نهایی برسند.

حبیبی خاطرنشان کرد: تشکل ها تا این مرحله می تواند نامزد داشته باشد به شرط آنکه به ائتلاف بپیوندند و به عقل جمعی برای انتخاب نامزد نهایی تمکین کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ساز و کار این ائتلاف مشخص شده است، گفت: تاکنون ساز و کار آن نهایی نشده ولی مذاکراتی بین اصولگرایان هم داخل خودشان و هم خارج خودشان در حال شکل گرفتن است.