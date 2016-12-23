برکناری منصوریان دردی را دوا نمی کند/خارجی های استقلال ضعیف بودند

مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عملکرد سطح دفاع استقلال در دیدار برابر نفت تهران گفت: انتظار می رود بازیکنان خارجی که به استقلال می آیند خیلی بهتر از داخلی ها باشند اما در مقابل نفت، خارجی های استقلال نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

وی تاکید کرد: مدافع باید هوشیار باشد و اجازه تصمیم گیری و تمرکز را به مهاجم حریف ندهد ولی ما عملا این هوشیاری و تمرکز را در مدافعان خارجی استقلال مقابل نفت تهران ندیدیم.

هافبک پیشین استقلال با انتقاد از افرادی که می گویند منصوریان برکنار شود، گفت: باید به منصوریان فرصت داد تا او بتواند با آرامش در نیم فصل تغییرات خود را انجام داده و با قدرت، نیم فصل دوم را شروع کند. سرمربی آبی پوشان در تغییرات نیم فصل لیگ شانزدهم و در زمان نقل و انتقالات باید بهترین استفاده را برده، بازیکنانی که مد نظرش است به سرعت جذب کند و با تمرینات مداومی که برگزار می‌کند تیم را به آمادگی کامل برساند.

فنونی‌زاده با تشکر از هواداران استقلال گفت: تماشاگران نشان دادند بسیار هوشمند هستند و اجازه نمی‌دهند برخی ها حاشیه های سکوها را به تیم انتقال دهند و باید بابت این موضوع و حمایتشان از تیم تشکر کرد.

وی در خصوص دیدار استقلال برابر سپاهان از هفته پانزدهم لیگ گفت: آبی پوشان بازی دشواری را در پیش رو دارند. منصوریان و دستیارانش باید بازیکنان را از لحاظ روحی و روانی برای این دیدار به شرایط ایده آل برسانند تا بتوانند این دیدار حساس را با موفقیت به پایان برسانند.

هافبک پیشین استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: سپاهان در این روزها به ترکیب ایده آلش دست پیدا کرده و توانسته در هفته های اخیر نتاج خوبی کسب کند و مطمئنا نمی‌خواهد در شهر خودش و برابر هوادارانش برابر استقلال شکست بخورد.

فنونی زاده در پایان گفت: امیدوارم مسئولین استقلال با درایت کامل به منصوریان فرصت دهد تا او بتواند نیم فصل را با آرامش شروع کرده و نتایج قابل قبولی کسب کند.