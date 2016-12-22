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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش برف و باران از ابتدای هفته آینده در این استان خبر داد.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر عبور امواج تراز میانی جو طی ۴۸ ساعت آینده از فراز منطقه است.

وی عنوان کرد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: از روز شنبه هفته آینده با ورود سامانه ای ناپایدار به منطقه، به تناوب تا اواسط هفته آینده بارش باران و برف در استان پیش بینی می شود.

کد مطلب 3857200

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