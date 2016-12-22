طرح های نیمه تمام در اولویت دریافت تسهیلات دولتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز پنجشنبه درجلسه شورای هماهنگی بانک های استان که با هدف بررسی روند اعطای تسهیلات طرح رونق تولید به بنگاه های اقتصادی استان در باغستان برگزار شد گفت: در بسته حمایتی دولت از بخش تولید تمامی واحدهایی که قادرند به چرخه تولید بازگردندو اشتغال ایجاد کنند می توانند از تسهیلات دولت برخوردار شوند.

وی افزود: با برداشته شدن سقف تسهیلات دیگر هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات بخش تولید نداریم و وادحهایی که نیازمند سرمایه در گردش، طرح توسعه، بازگشت به چرخه تولید و یا تکمیل کردن واحد خود دارند می توانند از حمایت دولت برخوردار شوند.

همتی بیان کرد: اولویت و سمت و سوی تسهیلات رونق تولید باید به طرح های نیمه تمام اختصاص یابد تا شاهد ایجاد فرصت های شغلی جدید در استان باشیم.

استاندار بیان کرد: نظارت بر نحوه مصرف منابع بانکی در استان مهم است و ضمن بررسی های لازم، باید مشخص شود منابع بانکی استان در چه بخش هایی مورد استفاده قرار گرفته تا از مسیر اهداف تعیین شده خارج نشود.

وی گفت: با تشکیل یک تیم ارزیاب و ناظر درصددیم تا جهت گیری بانک ها و تاثیر منابع اعطایی آنها در قالب تسهیلات به بخش های مختلف را بدقت استخراج کرده و مورد بررسی قرار دهیم.

استاندار یادآورشد:ازمدیران بانک های عامل استان انتظار داریم نسبت به تسریع درپرداخت تسهیلات طرح رونق تولید به بنگاه های اقتصادی در بخش های صنعتی، کشاورزی و گردشگری اقدام کنند.

همتی با تاکید بر اینکه تسهیلات طرح رونق تولید باید برای تقویت بخش های صنعت، کشاورزی و گردشگری هزینه شود گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان باید به نحوه مدیریت در بررسی هزینه کرد تسهیلات اعطایی طرح تولید در محل های مشخص شده، کمک کنند.

وی بیان کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات رونق تولید باید با طرح های نیمه تمام باشد تا بتوانیم در این واحدها نیز فرصت های شغلی جدید ایجاد کنیم.

همتی اظهارداشت: مدیران بانک ها رسالت سنگینی در تقویت و رونق تولید دارند و باید درراه تحقق اهداف مقام معظم رهبری و دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی گام بردارند.