تصادف زنجیره ای ۱۴ دستگاه خودرو در محور ورودی قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا قدمگاهی فرمانده نیروی انتظامی قوچان ظهرامروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره ای در ورودی شهرستان قوچان به مرکز فوریت های پلیس اعلام شد که بلافاصله تیم هایی از عوامل انتظامی و امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد که به دلیل مه شدید صبحگاهی و لغزندگی ناشی از برف ورعایت نکردن سرعت مطمئنه، ۱۴ دستگاه خودرو سبک وسنگین باهم برخورد کردند.

قدمگاهی تصریح کرد: خوشبختانه این تصادف زنجیره ای تلفات جدی نداشت و سه مصدوم این حادثه با کمک عوامل امدادی حاضر در محل مداوا شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره به بررسی تصادفات این حادثه توسط پلیس راهور خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بینی بارش برف وهمچنین مه شدید در محورهای مواصلاتی قوچان، و همچنین در مسیر گردنه های شهرستان، رانندگان با کاهش دید مواجه هستند.

وی یادآور شد: رانندگان می بایست ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه از هرگونه تغییر مسیر ناگهانی خودداری نمایند.