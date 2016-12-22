۷۲ میلیارد تومان وام ازدواج در قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز پنجشنبه در نشست شورای بانکهای استان که در سالن باغستان برگزارشداظهارداشت: در سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان، پرداخت ۱۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج به تصویب رسید که تاکنون۷۲۰ میلیارد ریال وام به زوج های جوان قزوینی پرداخت شده است.

حبیبی بیان کرد:علاوه برتسهیلات مصوب سفر رئیس جمهوری، امسال ۷۲۰۰ فقره وام ازدواج نیز از طریق بانک های استان به متقاضیان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری تاکنون یک هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به زوجهای جوان قزوینی پرداخت شده است.

حبیبی گفت: پیرو دستورالعمل تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تا ۲۵ آذر ماه امسال از ۲۱۶۰ واحد ثبت نام شده در سامانه بهین یاب تاکنون ۲۰۶۷ واحد به بانکهای عامل معرفی شده اند.

وی افزود: از این میزان تاکنون ۴۴۱ واحد مبلغ ۲۹۷ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری تصریح کرد: از مجموع ۳۵۳ واحد معرفی شده برای

برخورداری از تسهیلات حمایتی معاون اول رئیس جمهور نیز، تعداد ۷۸ واحد به میزان ۳۶۴ میلیارد و ۸۶۶ میلیون تومان تسهیلات گرفته اند

حبیبی یادآورشد: همچنین تعداد ۲۷۴ واحد مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۵۱ میلیون تومان به صورت مستقیم از بانکها تسهیلات دریافت کرده اند.

وی اظهارداشت: در مجموع با تاکید استاندار قزوین و در سفر ریاست محترم جمهوری به استان مبنی بر راه اندازی ۱۰۰۰ واحد تولیدی نیمه تمام، تعطیل و نیمه فعال تاکنون ۷۹۳ واحد به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و وارد چرخه تولید شده اند.

معاون استاندار گفت:قزوین در زمینه سایت بهین یاب رتبه هفتم کشوری را کسب کرده و از ۶۱۵ واحد تعطیل استان نیز با توجه به بازار فروش، توان فنی (ماشین آلات)، توان اجرایی و مدیریتی و توان مالی تعداد ۱۶۲ واحد درمرحله اول برای احیاء و بازگشت به چرخه تولید دارای شرایط نسبی شناخته و به بانکهای استان معرفی شده اند که در مرحله بررسی و پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی است.