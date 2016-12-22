اخراج کارگران بدون بررسی کارشناسی در واحدهای تولیدی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در یک ماه گذشته ۱۷۰ نفر از نیروهای کار یکی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان اخراج شدند.

وی افزود: این امر نیاز به اقدام کارشناسی از سوی مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه مانند کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت دارد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: اخراج نیروی کار با گرفتن یک نیروی مشاور برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، ابتدایی ترین راه است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اخراج نیروی کار را خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان داشت: در صورت تکرار اخراج نیروی کار از واحدهای صنعتی، اداره کل کار، رفاه و تأمین اجتماعی موظف به بازگرداندن نیروی کار به آن واحد تولیدی است.