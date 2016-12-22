معافیت گمرکی جهت فعال سازی بازارچه های مرزی هرمزگان اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر پنجشنبه در نشست مشترک وزیر کشور با شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران که در سالن شرکت گاز برگزار شد، بیان داشت: از سال ۹۲ تا کنون اقدامات اساسی خوبی در روستاهای هرمزگان صورت گرفته که از جمله آن پرداخت ۳۱۱ میلیارد تومان اعتبارات ارزش افزوده برای عمران روستاها بوده است.

جادری عنوان کرد: هزار و ۸۴ روستا در هرمزگان دارای دهیاری هستند و ۷۰۰ روستای این استان در نوار ساحلی واقع شده اند و ۸۶ دهیار زن در هرمزگان داریم.

وی ادامه داد: از سال ۹۲ تا کنون اقدامات اساسی خوبی در روستاهای هرمزگان صورت گرفته که از جمله آن پرداخت ۳۱۱ میلیارد تومان اعتبارات ارزش افزوده برای عمران روستاها و ۵۰۴ میلیارد تومان نیز برای عمران شهرهای استان بوده است.

استاندار هرمزگان افزود: همچنین در این مدت ۶۰۴ دستگاه خودرو به دهیاری های استان و ۹۸ دستگاه نیز به شهرداری ها اختصاص یافته است.

جادری تصریح کرد: در زمینه تشکیل تعاونی دهیاری ها از ۴۰ تعاونی پیش بینی شده برای استان ۳۲ تعاونی به ثبت رسیده که ۱۲ تعاونی فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه تلاش ما این است که با ایجاد کار برای جوانان در روستاها مانع از مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی شویم، اظهار داشت: از مجموع ۳۹۱۶ شغل مورد تعهد دستگاه های اجرایی استان ۱۵۹۲ شغل در قالب پروژه ارتقا تولید برای روستاهای استان ایجاد شده است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: اعمال معافیت گمرکی جهت فعال سازی بازارچه های مرزی و متناسب سازی اعتبارات ارزش افزوده شهری و روستایی مورد درخواست ماست.

جادری گفت: در خواست داریم در جهت ایجاد زیرساخت های توسعه محور شهری و روستایی درصد بیشتری از اعتبارات عمرانی به هرمزگان تخصیص یابد و همچنین مزایای معافیت های مختلف در امور سرمایه گذاری در ردیف های خاص محرومیت زدایی برای این استان در نظر گرفته شود.

وی بیان داشت: اکثر شهرداری های هرمزگان با فقر ماشین آلات از جمله اتوبوس، مینی بوس، آتش نشانی و آمبولانس مواجه هستند و نیاز است از طریق مناطق آزاد سهمیه ای برای تامین ماشین آلات شهرهای استان در نظر گرفته شود.